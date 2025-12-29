即時中心／潘柏廷報導

台北市長蔣萬安昨（28）日一日來回上海「雙城論壇」，並在會中盼台海不再波濤與呼嘯，而是和平與繁榮；然而，中國解放軍東部戰區今（29）日，無預警宣布今日起要對台進行「正義使命-2025」演習，範圍則包含台灣海峽及台灣本島北部、西南、東南及東部。對此，民進黨立委沈伯洋在臉書也喊話了！

中國解放軍東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅今日突然宣布，12月29日開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。

廣告 廣告

施毅宣稱，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。「這是對『台獨』分裂勢力和外部幹涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。

同時東部戰區也宣布，將於明（30）日上午8時至下午6時，在台灣本島週遭海空域進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。並強調為了安全，在演習期間有關船隻和飛行器不要進入演習海空域。

快新聞／蔣萬安雙城論壇剛講「這一句」…共軍今突宣布圍台軍演 沈伯洋喊話了

東部戰區也宣布，將於明（30）日上午8時至下午6時，在台灣本島週遭海空域進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。（圖／翻攝自微博）

對此，沈伯洋今日在臉書提到，蔣萬安在雙城論壇一講完，中國解放軍轉頭就是軍演，這就是現實。

接著他分析，在中國的劇本裡，只有「進攻」，沒有「善意」，而政治人物別幻想用「姿態」換取和平，「軟弱，只會讓他的進攻CP值更高；妥協，只是在幫他降低侵略的成本」。

因此，沈伯洋認為，中國的侵略意圖從未改變，而台灣唯一能控制的是讓中國「打不打得起」，「國防每增加一分，民防準備增加一分，敵人的進攻成本就墊高一寸」。

最後沈伯洋強調，和平不是求來的，是讓對方付不起代價換來的。





原文出處：快新聞／蔣萬安雙城論壇剛講「這一句」…共軍突宣布圍台軍演 沈伯洋喊話了

更多民視新聞報導

印太局勢亂源！中國宣布「正義使命-2025」圍台軍演 演練要港要域封控

願赴立院進行國政報告 賴清德要求合乎憲政體制：無法接受一問一答

台灣是否禁航？共軍突宣布圍台軍演 陳世凱表態了

