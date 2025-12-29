蔣萬安雙城論壇喊和平、中國就軍演 沈伯洋：釋出善意就是降低對方攻擊成本

民進黨團上午於黨團記者室召開「軍演演給誰看？國民黨還擋嗎？國防預算刻不容緩」記者會，黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、范雲、副書記長張雅琳出席。楊亞璇攝



台北市長蔣萬安昨（12/28）赴上海雙城論壇，中國解放軍東部戰區今日（12/29）突然宣布要在台灣周遭發動軍演，立法院民進黨團副幹事長沈伯洋今批評，沒人在跟敵國辦雙城論壇，「但你越釋出善意，對對方來說，其實就是降低對方攻擊成本，不管你做什麼，對中國來講，並不會有任何改變。」

民進黨團上午於黨團記者室召開「軍演演給誰看？國民黨還擋嗎？國防預算刻不容緩」記者會，黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、范雲、副書記長張雅琳出席。鍾佳濱指出，中共又展開繞台軍演，適逢蔣萬安就任以來、三年來，二度造訪上海，結果蔣萬安剛結束雙城論壇，離開上海，馬上中共解放軍就展開繞台軍演，為何時機配合這麼巧。

鍾佳濱說，回顧中共軍演，往往伴隨台灣一些重要事件，例如美國前眾議長在裴洛希當年來台灣，中共就揚言要給裴洛希好看，但是直到裴洛希抵達台灣之後，中共就意思意思軍演一下，顯然對美國有所忌憚，然而蔣萬安過去當市長前，對市民所做的承諾，而他這次去參加雙城論壇，又講了什麼，中共怎回應？

沈伯洋說，大家可看到蔣萬安才剛去雙城論壇，一回來中共馬上宣布軍演，他們在蔣萬安去之前就已經提醒過，沒有人在跟敵國辦雙城論壇，中國不管是反分裂法或是行為，一直以來都是有併吞台的灣敵意，「這件事情不會因為我們做什麼事情而改變」，蔣萬安今天去雙城，名義上叫釋出善意，「但你越釋出善意，對對方來說，其實就是降低對方攻擊成本，不管你做什麼，對中國來講，並不會有任何改變。」

沈指出，蔣萬安在選前2022年就講過，雙城論壇舉辦前提，就是中共不再擾台，對台釋出善意，雙方地位對等才有舉辦的意義，那請問現在為何中共軍機，在蔣萬安去雙城之後，又打算繼續干擾台灣，這就是他們不斷提醒大家的，對中國來說，台灣的行為、存在，本身就是一種挑釁，跟有無釋出善意，一點關係都沒有，「甚至你以為你在釋出善意，中國就說你的善意是一種挑釁」。

他說，所以如果真的在意我們自己的安全，今天既然中國決心不會改變，台灣該做的事情，就是要充足國防，國防預算必須要通過，民防準備必須要加強，人民意志必須提升，只有在這幾件事情被強化之後，才能夠實質降低對方攻擊成本。

鍾佳濱表示，國防外交委員會目前還在癡癡的等待，對於國家安全，台灣至關重要的軍購跟國防預算，不管是特別預算或年度預算，目前都還沒交到國防外交委員會審查，因此對於明天程序委員會，希望國民黨主席鄭麗文想清楚，要對台灣人說明白，連蔣萬安選前承諾都被糊弄，中共解放軍意思意思，蔣萬安前腳剛走，中共後腳就軍演，那鄭麗文還要去見習嗎，鄭麗文見習有用嗎？

