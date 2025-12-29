蔣萬安雙城論壇喊話「為政者的責任」 網友大讚有高度

台北市長蔣萬安(中)出席在上海舉辦的雙城論壇，接受兩岸媒體聯訪，氣氛和諧融洽。（中新社）

台北市長蔣萬安28日赴上海參加雙城論壇，致詞時提及1219隨機攻擊，強調為政者降低風險、控管危機、守護人民的責任。他還喊話兩岸關係，盼望不久的將來當大家談論起台海，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮，網友大讚蔣萬安具備高度及王者風範。

6.5萬追蹤的粉專「刺綠酸水」PO出蔣萬安在雙城論壇的致詞影片片段，只見蔣萬安表示，「擘畫建設的高度，是市長的職責所在；但確保施政的溫度，則是政治人物的良知所在！」他提到，台北發生不幸的1219隨機攻擊事件，造成社會不安，這起事件給我們警醒，我們的城市的確存在風險。但是案發當下，有民眾挺身而出，見義勇為，甚至不惜犧牲生命。事後，市民熱誠捐輸、同心悼念，證明了城市的溫暖無所不在，令我們非常感動。一個人本的城市，不是沒有危機發生；一個人本的城市，應該是能應變的韌性城市！

廣告 廣告

蔣萬安強調，因此，為政者的責任，是要降低風險、控管危機、守護人民，捍衛我們所珍視的人本價值。今天稍晚，他要再飛越台灣海峽回到台北。在西太平洋上仍舊有漁船在捕魚，仍然有商船在航行，他在班機上也一定會遇到許多經常來往兩岸的乘客朋友，大家都在為自己的生活打拚。因此，他誠摯地期盼，也懇切地呼籲，在不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮！「這是我的期待，也是我一直努力的目標。祝福這一屆的雙城論壇圓滿成功，雙城好，兩岸好！謝謝大家。」

蔣萬安致詞畢，台下響起如雷掌聲歡呼。刺綠酸水直呼「有內容，有高度，全程不看稿的演說，這種王者風範是與生俱來無人能及的！」

網友表示「和平與繁榮，是全民共同的期待」、「有水準，充滿自信，不丟台灣的臉」、「很誠懇、堅定的演說」、「太精彩，為台灣政治人物立下典範，爭氣」、「真的要和平，台灣才有希望」、「台灣人民需要的，就是有高度有水準的人帶領下一代，才能繁榮發展穩定生活」。

【看原文連結】