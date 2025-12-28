蔣萬安雙城論壇喊話 盼台海不再呼嘯波濤而是繁榮和平

台北市長蔣萬安今（28）日前往上海參加雙城論壇主論壇，並預計當天來回。他在致詞時以「接觸比牴觸好，對話比對抗好」回應外界質疑，並呼籲未來談論台灣海峽時，所想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平。他以「4個比」、上海小說《繁花》、五四運動等為例，呼應「科技改變生活」主軸，強調城市治理應珍視以人為本的核心價值。

蔣萬安參加雙城論壇並在主論壇致詞。（圖／中天新聞）

蔣萬安表示，這是他以台北市長身分第二次來到上海出席雙城論壇。他在飛越台灣海峽途中，想起數百年來海峽見證過先民橫渡黑水溝、二戰的殘酷、1949年兩岸人民的悲歡離合、冷戰的緊張，以及兩岸的和平交流。他認為大家更關心的是未來雙城之間、甚至海峽兩岸將如何發展。

廣告 廣告

蔣萬安指出，在台灣有人支持兩市對話，有人質疑交流。在大環境跌宕起伏的此刻，兩市依然為了雙城論壇而堅持努力。他強調始終相信接觸比牴觸好，對話比對抗好，了解比誤解好，互動比衝動好。只要雙城好，兩岸就好，所以他再次來到上海。

蔣萬安與上海市長合影。（圖／台北市府提供）

蔣萬安舉例，長篇小說《繁花》的作者金宇澄說在上海各種奇談怪論歷來都可以被允許，五花八門的內容都可以掛在上頭。他認為台北也是如此，甚至有過之而無不及，多元開放、海納百川。雙城論壇也因此成了兩岸之間至今僅有的官方對話平台，彼此交流、相互借鏡。

針對本次雙城論壇主軸「科技改變生活」，蔣萬安表示很多人以為當科技走到AI時代，人的角色會越來越淡泊，但他認為恰恰相反。城市治理的一切更要珍視以人為本的核心價值。身為台北市長，他念茲在茲的是科技如何更貼近人、更貼近城市裡每一位市民朋友。

台北與上海簽屬備忘錄。（圖／台北市府提供）

蔣萬安引用民國8年的五四運動，當時喊出「德先生」、「賽先生」，喚起華人世界對這兩大議題的追索。他認為從現代來看，賽先生就是科技與AI；從文化來看，德先生就是民為邦本、本固邦寧。市政治理就是要以人為本，服務市民、貼近市民、尊重市民。

蔣萬安強調，不管德先生或賽先生，最終都是要以人為本，這個「人」不是集合名詞，而是落實到每個不同的人身上。談民主、談科學、談市政、談治理，如果只注意百分比的大多數，那是施政的高度；如果關注到百分比的個位數、小數點,那是施政的溫度。擘畫建設的高度是市長的職責所在，確保施政的溫度則是政治人物的良知所在。

蔣萬安說，28日晚間他又將飛越台灣海峽回到台北。西太平洋的海面上仍然會有漁船捕魚、商船行駛，他也會在班機上遇見經常往返兩岸的乘客，每個人都在為自己的生活打拚。他誠摯盼望與懇切呼籲，在不久的將來，當大家談論起台灣海峽的時候，所想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平。

延伸閱讀

雙城論壇登場！蔣萬安：越困難越要溝通 雙城好兩岸就好

從龍山寺到101全刻上去！蔣萬安這份禮物讓上海市長秒懂台北

雙城論壇前7.0強震 蔣萬安曝台北市39輕微案件