蔣萬安雙城論壇後就軍演！台記者連番追問 國台辦跳針：都是賴清德煽動

編譯張渝萍／綜合報導

中共年底大規模演習，加劇台海緊張局勢。中國國台辦今（31日）舉辦例行記者會，台灣三家媒體《聯合報》、ETtoday與中央社連番針對台北市長蔣萬安日前赴上海「雙城論壇」致詞結束回台後，中共就展開超大規模軍演一事提問。國台辦對此不斷跳針「都是賴清德的煽動」。

被問到蔣萬安剛從上海雙城論壇返台，中共就軍演一事，國台辦發言人張晗不斷跳針「都是賴清德煽動」。（圖／翻攝畫面）

聯合報記者提問：大陸是麻煩製造者，有何評論？

根據中國國台辦記者會全文，《聯合報》記者先提問：「台陸委會稱雙城論壇剛結束，大陸隔天就宣布軍演，這是大陸精心設計的兩手策略，一邊搞交流，一邊搞威嚇，大陸是台海和平穩定的麻煩製造者。對此有何評論？」以及「台北市長蔣萬安稱，任何造成區域衝突升高的行為，都予以嚴厲的譴責。請問國台辦是否認為雙城論壇等平台可以為兩岸和平發展發揮作用？」

國台辦發言人張晗首先回應第一個問題稱「有關言論純屬顛倒黑白，混淆是非。」，接著再批賴清德當局頑固堅持「台獨分裂立場，大肆宣揚分裂謬論，不斷煽動兩岸對立對抗」，接著再次重複捍衛主群與領土完整云云台詞。

接著張晗並未回覆蔣萬安的「譴責」，只稱雙城論壇已順利閉幕，取得一系列成果，接這再次強調兩岸要堅持「九二共識與反台獨」。

中央社記者提問：又交流又軍演，意義？

然而，對於張晗技巧性閃躲的回應，中央社記者不放棄接著追問：「大陸方面在雙城論壇結束後隨即展開軍演，請問又交流又軍演，交流的意義何在？ 」

想不到張晗繼續跳針，再拿賴清德當擋箭牌，將批評賴「台獨分裂」的台詞複製貼上重新講了一遍，接著多加一句：「如任其一意孤行，台灣只會滑向災難。」

ETtoday記者提問：和平定義是什麼？

接著ETtoday記者繞了個彎問軍演問題「在當前兩岸緊張之際，您認為和平的定義是什麼？此時此刻台海是否正處於和平的狀況？為了維持或達到兩岸和平，大陸方面會做些什麼讓台灣民眾看到和平的希望？您認為台灣方面怎麼做可以讓大陸感覺到和平的前景？」

張晗回應簡單來說就是「統一」即和平。她稱，台灣問題是中國核心利益中的核心，我們維護國家主權、安全和領土完整的意志堅定不移。她再次強調，「任何阻撓中國實現統一的險惡圖謀都不會得逞。」，並重複警告：「台獨分裂行徑和外部勢力縱容支持，是對台海和平穩定的最大威脅。」

