蔣萬安雙城論壇致詞提「民國」 送上海市長「錫製盤子」寓意曝光
2025年台北、上海城市論壇今（28日）在中國上海舉行，台北市長蔣萬安今早起程展開上海1日快閃之旅，他上午飛抵上海後隨即現身活動現場與上海市長龔正見面。蔣萬安致詞時提到，這是他第二次以台北市長的身分來到上海出席雙城論壇，感嘆「這一趟來真是不容易啊。」並準備「雙城共榮·北捷紀念錫盤」，送給上海市長。
蔣萬安快閃飛上海喊「雙城好，兩岸好！」
蔣萬安今第二度以台北市長身分現身上海參加雙城論壇，蔣萬安致詞時表示，這一趟來很不容易，在來上海的途中，飛越台灣海峽，不禁想起數百年來，海峽見證過先民橫渡黑水溝，見證過二戰的殘酷，見證過1949年兩岸人民的悲歡離合，也見證過兩岸的和平交流。「我相信，大家更關心的，是未來雙城之間、甚至是海峽兩岸，將如何發展？」
蔣萬安說，在台灣有些人支持對話，有人則質疑交流，「在大環境跌宕起伏的此刻，我們持續為了雙城論壇而努力堅持。」他相信，「接觸」比「牴觸」好、「對話」比「對抗」好、「了解」比「誤解」好、「互動」比「衝突」好，直喊「雙城好，兩岸好！」
蔣萬安引述小說《繁花》的作者金宇澄所說：「在上海，各式奇談怪論都可以被允許。五花八門的內容，都可以掛在上頭。」他認為其實台北也是如此，甚至有過之而無不及。百納海川，多元包容。「雙城論壇」也因此成為兩岸之間持續至今唯有的官方對話平台，相互交流，彼此借鏡。
蔣萬安上海致詞提「民國」？
針對今年「雙城論壇」的主軸「科技改變生活」，儘管很多人以為，科技走到了今天的AI時代，人的角色也許越來越淡泊，但他認為恰恰相反，尤其在市政治理上面，更應該要珍視我們以「以人為本」核心價值，他在意的是科技如何幫助我們更貼近人、更貼近市民朋友。
接著蔣萬安提到民國8年的「五四運動」，當時喊出「德先生」與「賽先生」，喚起華人世界對這兩大議題的追索。放到這個時代來看，「賽先生」就是科技與AI，從文化來看，「德先生」就是「民為邦本，本固邦寧」；他強調，市政治理，就是要「服務市民」「貼近市民」「尊重市民」。
他以台北市民專線1999為例，現在運用科技導入AI，民眾撥打1999進線，系統同步將語音轉化成文字，透過AI讓我們的話務人員即刻精準地回覆，大幅提高了行政效率及服務品質；第二個案例則是「生生喝鮮奶」。蔣萬安說，台北市今年起每一位2歲到12歲的孩子，每一週都可以免費領取一瓶鮮奶。此政策結合了民間便利商店的物流系統，學生通用的數位學生證以及數位登錄平台協助，讓每一位孩子或家長，都可以直接到超商嗶卡領取。不論原生家庭的經濟條件如何，科技讓我們的我們的孩子更健康。
蔣萬安表示，不管是德先生或賽先生，都是要「以人為本」，並落實在「每一個不同的人身上」。我們談民主，談科學，談市政，談治理，如果只注意到百分比的大多數，那是施政的高度；但如果我們注意到百分比的個位數或小數點，那是施政的溫度。
提1219攻擊事件 讚溫暖無所不在
「施政的高度讓城市壯大，但施政的溫度讓城市偉大」，蔣萬安對自己的期許是「擘劃建設的高度，是市長職責所在，但確保施政的溫度，則是政治人物的良知所在。」接著他提到台北「1219」隨機攻擊事件，並談到有民眾挺身而出、見義勇為，甚至不惜犧牲生命，以及事後市民熱誠捐輸，同心悼念，證明了城市的溫暖無所不在，令人感動。
蔣萬安說，一個人本的城市，不是沒有危機發生；一個人本的城市，應該是能應變的韌性城市。因此，為政者的責任，是要降低風險，控管危機，守護人民，捍衛我們珍視的「人本價值」。在活動結束即將再啟程飛回台北，蔣萬安希望在不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮。
蔣萬安送「錫盤」給龔正 背後藏這寓意
蔣萬安此行特別準備「雙城共榮·北捷紀念錫盤」送給上海市長龔正，北市府透露，2025 年雙城論壇重回上海，這份主禮不僅是紀念，更象徵兩市交流已如捷運路網般，密不可分、穩定前行。這份禮物的寓意在於，錫是極為穩定的金屬，紀念盤特別選用純錫打造，象徵雙城的友誼「彌久常新」，也取「錫（惜）福、惜情」之意，表達台北市政府對雙城論壇這份得來不易的情誼，抱持倍加珍惜與守護的態度。
此外，這趟出訪上海，北市府還特別準備以「東、南、西、北選品」為核心概念的準備「藏城美味特製禮盒」，挑選來自東門永康街、南門市場、西門艋舺、北門大稻埕的伴手禮，希望讓上海朋友從舌尖直接感受到台北的人情味。
更多鏡週刊報導
蔣萬安去了！強震後飛上海參加雙城論壇 反映共機擾台？他這樣說
新竹禮讓高虹安？藍參選人要求民眾黨承諾1事才退選 鄭麗文打臉：原則沒變
酸對統戰不敢吭聲 洪健益掛看板「投蔣萬安＝投鄭麗文」狠批：一丘之貉
其他人也在看
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 51
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 15 小時前 ・ 16
它是最傷腎醬料！醫示警：害人慘洗腎保命 醬油膏只排第二
國人習慣飲食沾醬料，對於慢性腎衰竭患者，醬料就像空氣般無所不在，但這些「靈魂醬料」往往就是把慢性腎友推向洗腎室的最後一根稻草。他點名5大傷腎醬料，嚴重程度依序為辣豆瓣醬、醬油膏、番茄醬、沙茶醬與沙拉醬。其中，辣豆瓣醬每百公克的鈉含量就高達7000毫克，無機磷含量約500毫克以上。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 22
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 18 小時前 ・ 12
NBA》太陽、鵜鶘大打出手 Williams、Alvarado被趕出場
鳳凰城太陽今天客場以123比114擊敗紐奧良鵜鶘的比賽中，太陽Mark Williams與鵜鶘Jose Alvarado在第3節尾聲大打出手，最後雙雙被驅逐出場。TSNA ・ 3 小時前 ・ 3
好誠實！戴佩妮哽咽攤牌 承認票房慘烈取消中國2場演唱會
金曲歌后戴佩妮近期正在中國進行的「雙生火焰」巡迴演唱會，昨（27日）唱到四川成都，她突在台上哽咽宣布，確定取消原訂於北京與廣州舉行的演出。她坦率向歌迷承認，是因票房未達預期，難以負擔高規格舞台成本，最終只能做出艱難決定，「很可惜，但沒有遺憾。」鏡報 ・ 3 小時前 ・ 14
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 15
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 1 天前 ・ 9
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 190
台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯
中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊開路先鋒牟禮翔首打席就敲出來台灣首安，帶動3分大局，助隊以4：0擊敗北海道聯隊，身高182公分、92公斤的牟禮翔，來台灣前才被鈴木一朗盛讚打擊練習的擊球很厲害，讓這位「怪物重砲手」受到高度關注。牟禮翔昨晚遠征台灣首戰扛下開路先鋒，被平鎮高中完全封鎖，4打數無安打，吞自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
「彈劾賴清德」最新網路投票太震撼 ！破14萬人怒表態
立法院26日啟動了對總統賴清德的彈劾案，正式定於2026年5月19日投票。針對此事件，有YouTube頻道啟動一項網路投票，結果顯示截至28日上午已有超過14萬人參與，其中93%的網友表達支持彈劾。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 258
他酸爆柯文哲：沒想到我們投票選一個市長，結果竟然會自己踩飛輪
民眾黨27日在新北新莊舉辦「為新北應援」活動，替宣布參選2026新北市長的主席黃國昌造勢，前主席柯文哲到場力挺；柯文哲致詞時表示，「沒有想到僱一位會計師，會計師竟然會便宜行事」。對於柯的說法，知名評論員石明謹嘲諷，其實我們也沒有想到說，我們投票選一個市長，結果他竟然會自己踩飛輪。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 77
強震嚇壞2寶爸衝房間找老婆！兒在客廳「滿臉問號」畫面曝
生活中心／楊佩怡報導昨（27）日23時05分宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里的台灣東部海域，不少民眾紛紛慌張奔跑至1樓戶外空間，並紛紛在社群上傳紀錄到的危險瞬間。桃園一名2寶媽網友在社群上分享地震當下「爸爸的反應」，竟是第一時間衝去房間找老婆，留下兩個兒子在餐桌前滿臉問號，42秒畫面曝光後，至今吸引了超過65萬人朝聖。民視 ・ 4 小時前 ・ 6
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 22 小時前 ・ 155
1年新車停賣場被偷！ 車主冤：2鑰匙都在我身上
高雄一名車主，在大賣場租了月租停車位，卻在25號被不明人士開走，車主哀怨指出，兩把鑰匙都在身上，也沒欠債，又因為停在「監視器死角」，至今下落不明，有專家指出，確實有技術可以拷貝鑰匙，但很耗時費工。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 67
坤達閃兵告假《玩很大》！網見「代班男星」驚喊：最強黑勢力
吳宗憲率領KID（林柏昇）主持的超人氣《綜藝玩很大》，迎來成軍11週年的輝煌時刻。回憶起過去這11年，靈魂人物吳宗憲坦言每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁，也對團隊堅持高品質內容的毅力表示由衷佩服；作為節目拚命三郎的KID則表示，自己非常享受節目每一個未知挑戰，期待能與觀眾一起邁向下一個11年。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 1 天前 ・ 44
一家三代鉛中毒！兇手竟是「阿嬤拜拜」 醫嘆：很狡猾
燒香拜拜是台灣的祭祀文化，但若長期選用劣質香，可能導致重金屬中毒。腎臟科醫師林軒任分享，一名阿嬤使用劣質香長達30年，因出現全身痠痛、貧血、雙腳水腫而就醫，檢查發現血鉛濃度異常偏高，也就是「鉛中毒」，連丈夫、兒子、小孫子也受到波及。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 43
強震驚魂！板橋社區降「磁磚雨」 住戶淚控：都更再慢恐出人命
昨（27）日深夜 23 時 05 分，宜蘭外海發生芮氏規模 7.0 強震，雙北地區震度達 4 級。強烈搖晃不僅驚醒民眾，更再度震出老舊建築的居住安全危機。新北市板橋區一處社區大樓在地震當下發生嚴重外牆剝落，大片磁磚夾雜混凝土塊從高空墜地，目擊住戶餘悸猶存，形容這場「磁磚雨」是與死神擦肩而過的 60 秒生死瞬間。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 38
規模7.0地震撼台 北台震感強烈
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導中央氣象署今（27）日深夜11點5分發生芮氏規模7.0強震，地震深度72.8公里，全台多縣市最大震度達4級，屬於中深層地震，北台...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 43