蔣萬安雙城論壇致詞提「民國」 送上海市長「錫製盤子」寓意曝光

蔣萬安今上午飛抵上海參加雙城論壇，與上海市長龔正見面。（翻攝自曾獻瑩臉書）

2025年台北、上海城市論壇今（28日）在中國上海舉行，台北市長蔣萬安今早起程展開上海1日快閃之旅，他上午飛抵上海後隨即現身活動現場與上海市長龔正見面。蔣萬安致詞時提到，這是他第二次以台北市長的身分來到上海出席雙城論壇，感嘆「這一趟來真是不容易啊。」並準備「雙城共榮·北捷紀念錫盤」，送給上海市長。

蔣萬安快閃飛上海喊「雙城好，兩岸好！」

蔣萬安今第二度以台北市長身分現身上海參加雙城論壇，蔣萬安致詞時表示，這一趟來很不容易，在來上海的途中，飛越台灣海峽，不禁想起數百年來，海峽見證過先民橫渡黑水溝，見證過二戰的殘酷，見證過1949年兩岸人民的悲歡離合，也見證過兩岸的和平交流。「我相信，大家更關心的，是未來雙城之間、甚至是海峽兩岸，將如何發展？」

蔣萬安說，在台灣有些人支持對話，有人則質疑交流，「在大環境跌宕起伏的此刻，我們持續為了雙城論壇而努力堅持。」他相信，「接觸」比「牴觸」好、「對話」比「對抗」好、「了解」比「誤解」好、「互動」比「衝突」好，直喊「雙城好，兩岸好！」

蔣萬安引述小說《繁花》的作者金宇澄所說：「在上海，各式奇談怪論都可以被允許。五花八門的內容，都可以掛在上頭。」他認為其實台北也是如此，甚至有過之而無不及。百納海川，多元包容。「雙城論壇」也因此成為兩岸之間持續至今唯有的官方對話平台，相互交流，彼此借鏡。

蔣萬安上海致詞提「民國」？

針對今年「雙城論壇」的主軸「科技改變生活」，儘管很多人以為，科技走到了今天的AI時代，人的角色也許越來越淡泊，但他認為恰恰相反，尤其在市政治理上面，更應該要珍視我們以「以人為本」核心價值，他在意的是科技如何幫助我們更貼近人、更貼近市民朋友。

接著蔣萬安提到民國8年的「五四運動」，當時喊出「德先生」與「賽先生」，喚起華人世界對這兩大議題的追索。放到這個時代來看，「賽先生」就是科技與AI，從文化來看，「德先生」就是「民為邦本，本固邦寧」；他強調，市政治理，就是要「服務市民」「貼近市民」「尊重市民」。

蔣萬安與副市長林奕華、議長戴錫欽及藍白市議員一同出席上海雙城論壇。（翻攝自鍾沛君臉書）

他以台北市民專線1999為例，現在運用科技導入AI，民眾撥打1999進線，系統同步將語音轉化成文字，透過AI讓我們的話務人員即刻精準地回覆，大幅提高了行政效率及服務品質；第二個案例則是「生生喝鮮奶」。蔣萬安說，台北市今年起每一位2歲到12歲的孩子，每一週都可以免費領取一瓶鮮奶。此政策結合了民間便利商店的物流系統，學生通用的數位學生證以及數位登錄平台協助，讓每一位孩子或家長，都可以直接到超商嗶卡領取。不論原生家庭的經濟條件如何，科技讓我們的我們的孩子更健康。

蔣萬安表示，不管是德先生或賽先生，都是要「以人為本」，並落實在「每一個不同的人身上」。我們談民主，談科學，談市政，談治理，如果只注意到百分比的大多數，那是施政的高度；但如果我們注意到百分比的個位數或小數點，那是施政的溫度。

提1219攻擊事件 讚溫暖無所不在

「施政的高度讓城市壯大，但施政的溫度讓城市偉大」，蔣萬安對自己的期許是「擘劃建設的高度，是市長職責所在，但確保施政的溫度，則是政治人物的良知所在。」接著他提到台北「1219」隨機攻擊事件，並談到有民眾挺身而出、見義勇為，甚至不惜犧牲生命，以及事後市民熱誠捐輸，同心悼念，證明了城市的溫暖無所不在，令人感動。

蔣萬安說，一個人本的城市，不是沒有危機發生；一個人本的城市，應該是能應變的韌性城市。因此，為政者的責任，是要降低風險，控管危機，守護人民，捍衛我們珍視的「人本價值」。在活動結束即將再啟程飛回台北，蔣萬安希望在不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮。

蔣萬安送「錫盤」給龔正 背後藏這寓意

蔣萬安此行特別準備「雙城共榮·北捷紀念錫盤」送給上海市長龔正，北市府透露，2025 年雙城論壇重回上海，這份主禮不僅是紀念，更象徵兩市交流已如捷運路網般，密不可分、穩定前行。這份禮物的寓意在於，錫是極為穩定的金屬，紀念盤特別選用純錫打造，象徵雙城的友誼「彌久常新」，也取「錫（惜）福、惜情」之意，表達台北市政府對雙城論壇這份得來不易的情誼，抱持倍加珍惜與守護的態度。

蔣萬安準備「雙城共榮·北捷紀念錫盤」送給上海市長龔正。（北市府提供）

此外，這趟出訪上海，北市府還特別準備以「東、南、西、北選品」為核心概念的準備「藏城美味特製禮盒」，挑選來自東門永康街、南門市場、西門艋舺、北門大稻埕的伴手禮，希望讓上海朋友從舌尖直接感受到台北的人情味。

北市府以「東、南、西、北選品」為核心概念準備禮盒與上海交流。（北市府提供）

