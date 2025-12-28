蔣萬安雙城論壇致詞 提「民國」8年五四運動

蔣萬安在雙城論壇致詞，提到「民國」八年五四運動。

2025年台北上海雙城論壇登場，台北市長蔣萬安快閃上海，出席主論壇致詞提到，「民國」八年的五四運動，喊出德先生、賽先生，最終都是要以人為本。

蔣萬安指出，在台灣，有人支持我們對話，有人質疑我們交流，但他始終相信，接觸比牴觸好，對話比對抗好，了解比誤解好，互動比衝動好。雙城好，兩岸好！雙城論壇是兩岸之間至今僅有的官方對話平台，彼此交流，相互借鏡。

蔣萬安提到「AI與城市治理」，分享兩個案例。在台北，有「1999」；透過雙城交流，上海也有了12345。第二個案例，是「生生喝鮮奶」政策。最終都是要「以人為本」。

蔣萬安也提到指出台北發生「1219」隨機攻擊事件，造成社會的不安，但案發當時，民眾見義勇為，甚至犧牲生命，一個人本的城市，並不是沒有危機的城市，為政者的責任，就是降低風險，控管危機，他也呼籲在不久的將來，當大家談論起台灣海峽的時候，所想到的是繁榮與和平，不再是呼嘯與波濤，這是他的期待，也是努力的方向。