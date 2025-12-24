蔣萬安雙城論壇「當天來回」：基本仍是雙城好、兩岸好

台北市長蔣萬安24日上午前往台北市議會，參加第14屆議員就職3周年活動，並於會前解釋僅出席雙城論壇主論壇活動原因。（丁上程攝）

台北上海雙城論壇即將於28日登場，台北市長蔣萬安原預計於27日率北市府團隊前往上海，不過因發生1219北捷殺人案，北市府宣布蔣萬安縮短行程，只參加28日的雙城論壇主論壇並且當日往返上海及台北。蔣萬安24日上午受訪時表示，為確保北市年末各項大型活動為安部署到位，因此僅出席主論壇，但雙城論壇主軸仍不變，就是「雙城好、兩岸好」，希望能持續維持兩市之間各方面的市政交流。

蔣萬安24日上午前往台北市議會，參加第14屆議員就職3周年活動，會前接受媒體訪問時，被問到雙城論壇行程縮減一事，蔣萬安表示，基本上雙城論壇維持了15年，一直以來就是作為城市市政的交流。

蔣萬安說，這一次也是因為1219事件發生之後，接下來台北市各項大型活動確保各項的維安部署到位，所以這一次維持兩天的雙城論壇活動，但自己僅出席28號上午的主論壇。他強調，雙城論壇基本上就是「雙城好、兩岸好」，希望能夠持續維持兩市之間各方面的市政交流。

代替蔣萬安接續市府團參訪行程的副市長林奕華表示，因為北市發生了1219的憾事，市長能夠坐鎮台北市當然很重要，但因為雙城論壇已經進行了15年，北市府也想辦法看如何取得上海方的理解。而在經過溝通後，上海方能充分理解蔣萬安這時候可以這樣子來做一個兼顧的做法。

