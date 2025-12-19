蔣萬安雙城論壇32小時快閃上海 是否見「宋濤」這樣說

台北市長蔣萬安出席2023年臺北上海雙城論壇開幕。（圖：台北市政府網站）

「2025台北上海城市論壇」12月27日至28日在上海舉行，台北市長蔣萬安將率團出席，32小時快閃上海。外界關注，蔣萬安此行是否會與中共國台辦主任宋濤見面？蔣萬安今（19日）接受媒體訪問時表示，相關行程的細節還在做最後確認。

根據先前曝光的資訊，蔣萬安此行預計參訪上海動物園、南京路步行體驗上海夜經濟等。隨行的國民黨台北市議員曾獻瑩透露，活動第二日早上9點將展開主論壇外，分論壇主題則為科技醫療、軌道交通及健康樂齡，一行人將參訪大型場館、三甲醫院等。

蔣萬安被問到，按照上次經驗，這次是否會跟對岸民眾互動熱絡？他表示，相關的行程細節還在做最後確認，希望這次市政交流能夠一切順利，也有所收獲，一旦確定就會向大眾報告。

至於民進黨立委王世堅評論蔣萬安施政「中規中矩」但缺乏亮點，不過也稱讚蔣萬安已經「斷奶了」脫離對長輩的依賴。對於是否感覺又被扶龍王（指王世堅）扶了一下？蔣萬安沒有正面回應，話鋒一轉關心王世堅的身體狀況：「我看到世堅委員最近額頭受傷，祝他早日康復。」