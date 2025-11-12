蔣萬安霸氣露臉宣布上班上課 「咕嚕咕嚕」酸民確定翻車
台北市長蔣萬安昨（11日）宣布12日正常上班上課，並且首次放上自己的全臉照片，打破宣布上班上課不露臉的都市傳說。今（12日）一早台北市幾乎無風無雨，甚至部分地區還探出陽光，留言「咕嚕咕嚕」的酸民確定翻車，網友對此表示，難怪會霸氣露臉。
中央氣象署預報指出，鳳凰颱風接近台灣過程中強度將逐漸減弱，自11日晚間以來強度略有減弱，暴風半徑也略為縮小，從衛星雲圖觀察，颱風結構已出現「高低層分離」現象，顯示系統穩定度下降。
根據「120小時暴風圈侵襲機率」數據，台北市的受到侵襲機率僅8%，西部的苗栗以北機率都低於10%。
有別於昨晚網友刷了一排「咕嚕咕嚕」，今早網友留言風向大轉彎，「台北都出大太陽了」、「大太陽的，咕嚕群不知道在吵什麼？再咕嚕啊」、「進步了，現在上班上課也願意放自己照片了」、「至少這次有露臉」、「誰來提醒一下那些咕嚕咕嚕的朋友們，出門記得穿褲子」。
