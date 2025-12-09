蔣萬安頒發兒童四格漫畫獎 肯定77校256件創意能量

▲臺北市市長蔣萬安及勞動局副局長江明志與「中年級組」特優及優等得獎者合影。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】臺北市政府勞動局舉辦「2025年兒童認識勞動權益四格漫畫徵件競賽活動」，今(9)日上午於市政會議舉行頒獎典禮，由市長蔣萬安頒發獎狀及獎金給獲獎師生。今年徵件活動共計有77校、高達256件作品參賽，蔣市長致詞表示，肯定勞動教育深耕校園的成果，期許勞動局與教育局持續合作，提升學子勞動素養，為未來職涯發展奠定基礎。

北市勞動局於2020年全國首創「兒童認識勞動權益四格漫畫徵件競賽活動」，力推於勞動教育向下延伸至國小階段，近6年來徵件數及參與學校數逐步提升。

蔣市長表示，顯見勞動意識的種子已逐漸在小學階段萌芽成長，不僅能啟發學生靈感，更促使教師將勞動教育融入繪畫教學，讓學生在理解勞動議題後進行發想創作，達到教學相長、一舉兩得的政策效果。本次所有得獎作品也將於明（115）年5月在「捷運中山站藝文廊」進行展出，另外也會製作得獎作品輯電子書放置於勞動局官網進行推廣，讓所有市民看見孩子們的優秀作品及勞動思維。蔣市長特別感謝，此次獲獎同學以及背後支持的師長與家長，學生表現的創意與巧思也讓市長驚艷，並強調勞動教育向下扎根的重要性，期許未來能持續透過教育體系的合作，培育具備勞動意識的未來公民。

另得獎教師也表示，此次勞動權益四格漫畫競賽活動極具意義，不但激發學生美術創意，也進一步思考生活中有關勞動面向的思維，希望活動能持續辦理。

勞動局表示，本次參賽作品呈現的議題相當豐富多元且具深度，除了基礎勞動法規、薪資權益、求職防騙、職場性別平權及職業安全衛生、友善家庭職場外，學童們更結合時事，透過畫筆描繪外籍勞工、外送員及保全人員等特定職位的辛勞與保障，展現對百工百業的關懷與感謝。

勞動局也特別強調，勞動意識應該從小培養，感謝學校及指導老師的支持，用心地將勞動教育融入繪畫教學中，協助啟發學生對勞動尊嚴及職場環境的認知與關心，相信持續透過融入式的教學，勞動教育校園扎根的效果將會更加顯現。

本次競賽分「中年級組」及「高年級組」進行評選，各評定3名特優、5名優等、10名佳作及1名創意獎，得獎者分別可獲得獎金3,500元、2,500元、1,000元、1,500元及獎狀，另外指導教師也可獲得1,500元至500元不等的獎金。