蔣萬安頻端出政策牛肉 沈伯洋：「OK繃」治理沒配套會很卡
〔記者董冠怡／台北報導〕台北市長蔣萬安今年接連拋出政策牛肉，但也引來突襲宣布、有無遵守財政紀律、決策形成流程的質疑。民進黨籍台北市長參選人沈伯洋今出席台派聯盟後援會成立大會，被問到陸續推出親子同行卡、登山交通路網規劃、公務員減壓等政策背後的過程，花費多少心力與時間，沈認為北市府使用「OK繃」的方式治理台北，諸如處理老鼠問題、無菸城市配套不足等，所以「生態系」很重要；但也強調，蔣市府育兒減工時等政策立意良善，若配套未到位，執行起來卡卡的。
沈伯洋表示，政策形成前期做了很多準備，像是基層座談、AI整理議員質詢和1999的資料，了解市民對城市最真實的看法，並發現這幾年的施政過程中，市府使用「OK繃」的方式治理台北，看到問題只想直接解決，看似很有道理，但常面臨治標不治本，老鼠問題想到填洞、放老鼠藥，卻沒想去處理廚餘、垃圾問題。
沈伯洋說，無菸城市方面，照理，空氣分流需有一定空間，是否要先盤點街區如何重新整體規劃、高度應該如何設計與隔板要怎麼做、需不需要2層防護讓煙霧不易流出，以及吸菸熱點究竟在哪、用行為經濟學要如何去導引，這些前期的作業都沒做，然後就要直接設置吸菸區(應指負壓式吸菸室)，最後可能不想吸到二手菸的人、吸菸的人都得罪了。
沈伯洋指出，所以一直以來強調「生態系」的概念，因為很多政策都是一環扣一環，但也澄清，並沒有去否定這些政策的初衷，蔣市長提到可以提早1小時下班，早一點去接小孩(育兒減工時政策)，這是很好的發想，不過職代補助、通勤解方、企業誘因等配套措施在哪，如果沒有同步解決，恐使立意良善的政策做起來「卡卡的」。
沈伯洋喊話，大家都是希望台北市能夠變得更好，不希望進入政治口水攻擊，然而這一週開始，越來越多針對個人或高傲回應，已經不是什麼萬事推中央，而是在說北市府現在是完美的，「這對希望城市能夠改變的市民真實心聲，絕對不是一個好的現象」，並且再次以「哈維爾的長椅」提醒蔣市長，明明說要坐下來一起談，可是卻看到更多口水戰，絕非市民所樂見，相信蔣也會同意。
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