蔣萬安高人氣背後 作家揭綠營紅利失效：連南部都動搖

台北市長蔣萬安民調輾壓所有對手，尤其在20至29歲族群支持度狂飆，民進黨陷入找不到人選挑戰蔣萬安的困境。作家「漂浪島嶼」分析，蔣萬安在年輕族群獲得高支持度，說明他去除家族罪名的歷史包袱，民進黨難以依賴過去國民黨威權統治的歷史，作為選票動員的工具。

「漂浪島嶼」今(7)日在臉書發文表示，作為蔣家後代，背著沉重的歷史包袱，蔣萬安一直是民進黨的頭號公敵，擊敗蔣萬安不只是政治權力的競逐，更是對過往歷史的平復。但時至今日，蔣萬安的高人氣，特別是年輕族群的高支持，說明一件事實，民進黨依賴的國民黨威權統治歷史，到了今日已經漸漸難再成為選票動員的工具。

「漂浪島嶼」說，回想過去選舉，萬惡國民黨虧欠人民，成為選戰舞台的主軸言語，蔣家成為威權統治的打擊對象，切割出仇恨國民黨，就能獲得一堆選票，固守深綠基本盤。到了民進黨二度執政，前後累計已近20年，但是貪腐、跳票、執政不力的現實，導致大選連敗，甚至讓賴清德驚險當選，都看出厭惡民進黨的新仇，不輸仇恨國民黨的舊恨，於是選票基本盤鬆動，越選越是辛苦。

「漂浪島嶼」分析，更驚人是，年輕一輩對過去歷史的淡然，對於曾經威權統治的國民黨，沒有太多印象，於是舊仇不再，作為蔣家後代的蔣萬安，就是一位符合年輕口味的活力市長。去除家族罪名的歷史包袱，蔣萬安避免中國人爭議，喊出「我是台灣人，中華民國國民」，閃避落入統派抹紅的險境，於是造就現今高人氣的形象，成為綠營難以擊敗的目標。

「漂浪島嶼」進一步指出，蔣萬安成為一個現象指標，在民進黨固守基本盤的兩大論述，仇恨威權統治歷史，以及抗拒中國統一未來，作為仇恨核心的蔣家後代蔣萬安，面對年輕族群選票，已無家族包袱牽絆，甚至過去嘗試運用打擊，卻是不起漣漪。對於國族認同、國家未來，作為市長無須過早翻牌，於是又難以歸類統派國民黨，縱使交流中國沒有缺席，但是受到抨擊抹紅，卻是相對微弱。

「漂浪島嶼」說，當年輕族群不再受萬惡國民黨的舊恨影響，民進黨已經失去仇恨動員，反而在背著執政不力的新仇下，越選越艱辛，台北難撼動，連南部都動搖。他嘲諷，所以歷史舊恨影視宣傳要多拍，讓年輕人恢復恐怖記憶，有助回防穩固基本盤？

