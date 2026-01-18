蔣萬安鬆口氣？民眾黨選不選台北市長 黃國昌表態了：藍白合協議將提「這原則」

民眾黨在2026大選中，如何與國民黨藍白合引起關注，而外界聚焦前黨主席柯文哲曾執政的台北市方面，民眾黨尚未提出人選。民眾黨主席黃國昌今（18）日受訪時對此指出，民眾黨將在藍白政黨協議中，提出「現任者優先」的建議，屆時藍白現任縣市長若要拚連任，雙方就都必須遵守規則。

柯文哲與黃國昌出席2026松信夥伴見面會，媒體詢問柯文哲，民眾黨是否沒有要在「本命區」派人選台北市長？柯文哲則表示，有沒有相關戰略規劃要問黃國昌。

黃國昌回應，這將牽涉到他們與國民黨彼此之間的合作，等到提出藍白共同政見以後，2個政黨若針對2026年有共同的理想、願景與目標，就會簽署政黨協議。



黃國昌指出，政黨協議的第一條，民眾黨將提出「現任者優先」的建議，如果國民黨也同意，那包括基隆市長、台北市長、桃園市長等地區，雙方就都必須遵守。不過他也強調，具體內容仍還需要兩黨坐下來談，不是任何個人可以決定的。

