「蔣萬安鬼轉拒答」沈伯洋的批評！周軒狠酸：非常滑稽

政治中心／楊佩怡報導

研考會主委殷瑋在質詢台上幫蔣萬安搶答的爭議持續延燒。民進黨台北市長參選人沈伯洋10日針對此事直言「不是目標太高，然後做不到；而是目標太低，你覺得你都完成了」；而蔣萬安今（11）日被問及此事時，卻沒有正面回應。對此，政治工作者周軒發文開酸：「對不起，您所撥打的號碼是空號？」。





被問沈伯洋批評…「蔣萬安2度鬼轉拒答」！周軒狠酸：您撥的號碼是空號

沈伯洋10日批蔣市府「不是目標太高，然後做不到；而是目標太低，你覺得你都完成了」。（圖／民視新聞）

周軒在臉書發文表示：「剛剛看了蔣萬安上午受訪，非常滑稽」。當媒體詢問蔣萬安，「蔣市長怎麼看沈伯洋昨天評價說政策的部分，無菸城市、育兒政策，他認為是ok蹦式的，他認為目標訂太嚴、他認為市府態度偏高傲？」。蔣萬安回「育兒家庭減工時、不減薪，我們率全國之先推出，所以也看到中央願意跟進，我們也很願意分享，台北在這段推動期間的經驗，而中央一起來努力照顧市民朋友的權益」，並沒有整面回答媒體的提問。

廣告 廣告

被問沈伯洋批評…「蔣萬安2度鬼轉拒答」！周軒狠酸：您撥的號碼是空號

蔣萬安今（11）日受訪時並未正面回應關於沈伯洋的評論。（圖／民視新聞）

接著媒體又問蔣萬安「市長怎麼看沈伯洋的新名片，上面有印ㄅ幾分，那綠營說很棒，有名嘴認為說他第幾順位很清楚，現在跟您纏鬥，票比上屆多，市長怎麼看覺得自己是ㄅ幾分？」。蔣萬安則僅短回7字：「我持續專注市政」，再次閃避媒體的問題。蔣萬安一連串的無效回應，讓周軒忍不住開酸，「對不起，您所撥打的號碼是空號？」、「蔣萬安心理OS應該是我不知道什麼是「ㄅ級分」，別再問了」。

被問沈伯洋批評…「蔣萬安2度鬼轉拒答」！周軒狠酸：您撥的號碼是空號

周軒開酸蔣萬安的回應是「對不起，您所撥打的號碼是空號？」。（圖／翻攝自周軒臉書）

貼文曝光後，網友紛紛笑喊「永遠的問A答B，指鹿為馬」、「真的二楞子啊」、「蔣萬安：我得了一種不提中央會死的病」、「對台北不抱期望，台北多支持藍就算了，現在很多人腦袋都被洗成仇綠，草人也很多」、「殷市長才有辦法回答問題」、「蔣不聽跟不會蔣，狗然名不虛傳」、「已讀亂回」、「沒有殷偉答，他什麼都沒辦法回答」。





原文出處：被問沈伯洋的批評…「蔣萬安2度鬼轉拒答」！周軒狠酸：您撥打的號碼是空號

更多民視新聞報導

蔣萬安遭殷瑋搶答！沈伯洋神回「1名言」萬網狂讚

暴雨狂炸台中！盧秀燕曬「出訪德國照」遭網灌爆

幼兒園畢典要求唱「慶中共建黨百週年」紅歌！一票家長炸鍋

