蔣萬安：115年度起北市國中、小營養午餐全面免費

台北市政府表示，市長蔣萬安今天裁示115年度起將實施3項重大政策，包含台北市營養午餐全面免費，減輕家長每年上萬元支出負擔，並由市府統一強化食材溯源及品質控管；另推動教育改革三箭，導師全面減少一節課並提高導師費等措施，也將升級敬老卡，開放扣抵聯醫門診掛號費、健康檢查及計程車等費用。

台北市政府表示，市長蔣萬安6日裁示115年度起將實施3項重大政策，包含台北市營養午餐全面免費，減輕家長每年上萬元支出負擔，並由市府統一強化食材溯源及品質控管。（中央社資料照）

台北市政府今天召開市政會議，蔣萬安於會中表示，為面對少子化的國安危機、高齡社會的轉型壓力，以及教育現場日趨複雜的挑戰，裁示115年度共三點重大政策。

廣告 廣告

第一，「台北市營養午餐全面免費，守護下一代的健康起跑線」。蔣萬安說，他始終堅持再苦不能苦孩子，當2024年底中央停止班班有鮮奶政策，市府就決定，中央不做，改由台北做，並升級成生生喝鮮奶3.0，涵蓋國中生、向下照顧到2歲幼兒。

蔣萬安表示，鮮奶只是第一步，要再向前一大步，今年起推動台北市公私立國小、國中營養午餐全面免費、營養到位，進一步推動營養教育及食農教育。以每餐平均60到70元估計，可直接減輕家長每年上萬元支出，由市府統一強化食材溯源與品質管控，解決過去因餐費限制導致食材選擇受限的問題。

第二則是「教育革新三箭，回歸教學本位，照顧老師尊嚴」。蔣萬安說，包含全面減少導師一節課，並提高導師費，涵蓋國小、國中以及高中，也將全面充實、增加學校專責行政人力，調高教師兼任行政工作獎金。

蔣萬安也提到，將增加教師心理諮商時數與次數，未來服務據點從原本5區擴大到12個行政區，免費諮商次數從6至10次，提升為8到12次，透過提供支持體系，讓台北的老師在正能量的狀態下陪伴孩子。

第三點政策是敬老卡功能大升級，打造全台最優質的高齡樂活城市，蔣萬安說，從1月2日起已開放扣抵聯醫門診掛號費；2月開始，計程車扣抵點數提高到85點；7月起，每月點數從480點調升至600點。

蔣萬安並指出，今年將正式把老人健康檢查納入點數扣點範疇，讓這張卡不只是敬老卡，而是健康生活卡，透過點數扣抵健檢及醫療費用，傳遞預防勝於治療的觀念，鼓勵長者多出門走走，定期健檢，讓健康老化的實踐走在全台最前端。