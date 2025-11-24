蔣萬安：T17、T18回到市府手上 預計農曆春節前與輝達簽約 明年中順利動工

北投士林科技園區T17、T18基地先前由新光人壽取得地上權，新壽董事會21日通過與北市府合意解約，市府應給付先前支出的相關成本。台北市副市長李四川今天接受媒體專訪時說，上午已完成塗銷T17、T18地上權登記。台北市長蔣萬安今天受訪也表示，T17、T18正式回到市府手上，接下來就會跟輝達加速完成各項審議，接下來就會跟輝達加速完成各項審議，預計明年農曆年前能夠跟輝達完成簽約，明年中可以順利動工。

台北市政府與新壽完成北士科T17、T18地上權解約協議，24日塗銷地上權。圖為台北市議會民政委員會114年11月18日到北投士林科技園區T17、T18街廓進行市政考察時基地內部狀況。（中央社）

蔣萬安下午出席北市道路交通安全會報，會前接受媒體聯訪。爭取民進黨提名參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農認為輝達案不算政績。蔣萬安對此表示，為成功爭取輝達，他與副市長李四川及許多局處首長，這段期間確實克服很多困難與阻力，今天已完成最後塗銷登記，T17、T18正式回到市府手上，接下來就會跟輝達加速完成各項審議。

稍早，李四川受訪時指出，從5月到9月整個協調過程都沒有浪費時間。記者追問輝達案是否算北市府政績，李四川說，「不算嗎？這個讓市民去評價。」

李四川上午接受震傳媒專訪時也說明，北市府接下來就是要跟輝達簽約，輝達要送計畫書讓市府審查，審查完才能簽約，輝達告知投資計畫書起碼要有2個月工作時間，所以市府才會預計明年農曆過年前可以簽約。李四川並表示，如果黃仁勳屆時在台灣參加農曆過年前的尾牙，也許就會跟他簽約。

李四川還提到，現在看起來，輝達在美國對於建物整個殼都已經設計完，現在是內部裝修會跟美國不一樣，規畫的時候會再聯繫台灣建築師作業。李四川說，都市計畫要做變更，因為T17、T18中間有道路，初步看起來大概移出三分之一的地接在旁邊道路，三分之二給輝達做基地，這樣就可以符合輝達在美國做的設計。