蔣萬安：兩岸緊張 若不交流恐誤判
兩岸關係降到冰點，台北市長蔣萬安接受聯合報專訪時表示，賴清德總統上任後，兩岸關係更加嚴峻，他也擔心，如果兩岸關係愈緊張，卻愈不交流，很怕「誤判」。至於賴總統提出軍購一點二五兆，蔣萬安說，錢要花在刀口上，這是史無前例最高預算，立法院必須好好實質審查。
對於此刻兩岸氛圍，與前總統蔡英文主政時期有何差別？蔣萬安直言「更加嚴峻」，大家感受很深，賴總統上任後，兩岸關係確實比較緊縮，尤其賴所提各項宣示、政策，讓大家對兩岸關係發展比較悲觀，不管民調或民眾切身感受都是。
蔣萬安說，他決定努力維持舉辦雙城論壇，目標很明確，也可想見民進黨會扣紅帽子，但不能因為這樣，北市府就放棄維持溝通交流的機會。前年也是遇到很多阻力，民進黨和中央有各種批評，甚至說不該舉辦，但他還是堅持立場，在對等尊嚴下，維持善意互動，聚焦市政交流，「如果停掉，傳遞出來的訊息，會讓大家對兩岸關係更悲觀。」
賴政府頻頻封殺上海台辦等大陸官員來台交流，蔣萬安也憂心說，如果抱持不准對岸人士來台，彼此誤會反而更加深，不利兩岸關係；民間、城市交流重點是可透過溝通，緩和兩岸局勢，他不希望未來有「誤會」導致「誤判」。
至於賴清德宣布一點二五兆軍購特別預算，是否加劇兩岸緊張？蔣萬安說，軍購預算要厚植國防實力，本來就有必要，絕大部分民眾也贊成，但錢要花在刀口上，這次一點二五兆軍購特別預算，加上潛艦、其他國防預算，應該是史無前例最高，民眾當然也有權利知道如何運用，有沒有把人民納稅錢用在刀口上，立法院也有必要好好實質審查幫人民把關。
至於是否與駐外單位交流兩岸關係？蔣萬安說，美方也很清楚現在整個區域局勢，兩岸是好或不好，當然都會交換意見，不管美國在台協會（ＡＩＴ）、歐盟跟日本等各國使節，對於兩岸關係和台灣未來發展等溝通，也聽聽各界意見，大家還是希望和平、穩定，也符合各國利益。
