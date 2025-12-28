蔣萬安：兩岸願溝通 和平穩定就可能

2025上海、台北雙城論壇主論壇28日登場，台北市長蔣萬安與上海市長龔正於會前會談時表示，雙城論壇像是一顆定心丸，告訴兩岸民眾也告訴海內外朋友，只要願意溝通，和平穩定就有可能；蔣致詞時，特別提到「民國」紀年及民主，還強調希望在不久的將來，當大家談論起台灣海峽，所想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平，只要雙城好，兩岸就好。

主論壇登場前，蔣萬安與龔正先簡短會面座談。蔣覺得這次來上海感覺就是「快」，從台北起飛到降落，航程時間和搭高鐵去高雄差不多，「這讓我很有感觸，其實只要有心、願意交流，雙城的距離可以很近，兩岸的距離也一定不遠。」

蔣萬安強調，兩市見面意義比個人大得多，在現在非常緊繃的兩岸氛圍下，雙城論壇還能持續舉辦、坐下來面對面說話，這本身就是「力量」。

台北飛上海 快如搭高鐵去高雄

隨後龔正與蔣萬安互贈禮品，上海致贈「玉蘭綻放．堅如磐石瓷瓶」，上面畫有上海市花白玉蘭，除寓意兩市人民情誼潔如玉蘭、堅如磐石，也象徵上海與台北攜手共進、砥礪前行；北市贈送「雙城共榮．北捷紀念錫盤」，由純錫打造，象徵雙城友誼「彌久常新」，也取「錫（惜）福、惜情」之意，兩市交流如捷運路網般密不可分、穩定前行。

主論壇揭幕，龔正率先致詞表示，雙城論壇是上海與台北攜手合作的重要平台，15年來累計簽署47項交流合作備忘錄。龔正指出，今年雙城論壇以「科技改變生活」為主題，上海正在深化建設國際科技創新中心，積極打造具有全球競爭力的人工智慧技術和產業創新高地。台北正在加快建設全球領先的AI智慧城市，希望兩市加強優勢互補，經驗互鑒，攜手提升兩市數位能力。

兩市15年簽47項MOU 成效顯著

龔正說，兩岸同胞血脈相連、命運與共，常來常往、走近走親是兩岸同胞共同願望，將以最大誠意歡迎台灣同胞多來走走看看，了解大陸，認識上海，實地感受兩岸一家親的親情與溫情，也相信新時代是中華民族與兩岸大發展大作為的時代，和衷共濟，共同奮鬥，就能夠共創中華民族偉大復興的美好未來。

針對龔正提及「兩岸一家親」、兩岸「血脈相連」等說法，陸委會28日表示，「既然要說一家親，就要互相尊重，不要機艦擾台，不要文攻武嚇」。

蔣萬安則以「科技改變生活」為致詞主軸，將城市治理拉回「以人為本」的價值核心，他指出，民國8年的「五四運動」高舉「德先生」、「賽先生」，喚起華人世界對民主與科學的追索，放在今日脈絡，「賽先生」象徵科技與AI，「德先生」則是「民為邦本，本固邦寧」，市政治理無論談民主、科學或治理，最終都是讓城市更貼近每位市民。

雙城好兩岸好 蔣企盼論壇續辦

蔣萬安也重申兩岸和平穩定的重要性，他直言，在台灣有人支持兩市對話，有人質疑交流，但兩市依然為了雙城論壇堅持努力，「因為我始終相信，接觸比牴觸好、了解比誤解好、對話比對抗好、互動比衝突好」，並以「雙城好，兩岸好」為本屆雙城論壇送上祝福。

蔣萬安強調，他又將飛越台灣海峽回到台北，兩岸海面上仍然會有漁船捕魚、會有商船行駛，每個人都在為自己的生活打拚，他也誠摯盼望與懇切呼籲，在不久的將來，當大家談論起台灣海峽的時候，所想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平。

論壇結束後，蔣萬安接受台灣及上海媒體訪問，他3度表達「希望雙城論壇能夠續辦」的立場，雙城論壇不僅促進兩市交流，更助兩市具體落實許多市政。