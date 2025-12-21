蔣萬安：加碼提供余姓男子600萬撫恤金 下週將辦高強度模擬演練

捷運台北車站及中山商圈19日發生攻擊事件造成多人傷亡，台北市政府隨即成立「1219台北市緊急維安應變專案小組」，由台北市長蔣萬安親自主持跨局處會議。蔣萬安今天(21日)上午召開應變會議後對外說明表示，明天起將為市民開辦免費的心理諮詢服務，並宣布下週將舉辦一場高強度的模擬演練，為跨年晚會做準備。

捷運台北車站、捷運中山站19日晚間接連發生投擲煙霧彈、無差別攻擊事件，造成4人死亡、多人受傷，震驚社會。台北市長蔣萬安今天上午親自主持「1219台北市緊急維安應變專案小組」跨局處會議。

廣告 廣告

會後，蔣萬安宣布，針對在第一時間積極制止犯嫌的余姓男子，市府將根據「台北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例」提供600萬撫恤金，並將以各種方式紀念他的義舉。蔣萬安說：『(原音)台北市政府我們會頒予褒揚狀，也會協助向中央申請褒揚令，另外我們也會希望余先生能夠入祀忠烈祠，以及北捷也會選擇在捷運站適合的地點來設置一個紀念牌，來肯定並且對於余先生他這樣子見義有為的行為表達最高的感佩。』

蔣萬安表示，這起無差別攻擊事件對很多市民造成心理衝擊，為了緩解民眾的不安，市府協請台北市臨床心理師公會及諮商心理師公會安排專業人員，從明天開始駐點在台北捷運公司一樓大廳提供民眾專業心理諮詢服務，預計服務時間將持續到今年底。

此外，為加強跨年晚會因應突發事件的能力，蔣萬安也宣布下週將在市政府站附近舉辦一場高強度的模擬演練，針對計畫型無差別攻擊事件，蔣萬安並要求警察局、消防局、衛生局、教育局等單位即刻草擬文宣教材，教育市民正確應處做法，未來市府也會在緊急事件發生時即刻發送細胞簡訊，以提高民眾的防範意識；至於公共場所是否設置安檢門或金屬探測器，蔣萬安表示正在研議中。(編輯：宋皖媛)

延伸閱讀

北市警強化小巨蛋活動維安 持長槍巡守發揮嚇阻

張文隨機攻擊案釀4死 各地耶誕跨年活動升高維安

卓榮泰步行視察雙連中山捷運段 要求均衡部署見警率