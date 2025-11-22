蔣萬安：加速行政作業 盼農曆年前與輝達簽約

（中央社記者陳昱婷台北22日電）北市府與新壽昨天簽署北士科T17、T18基地解約協議，台北市長蔣萬安今天表示，接下來會全力加速相關行政作業，希望農曆年前與輝達完成地上權簽約、明年中動工。

北投士林科技園區T17、T18基地先前由新光人壽取得地上權，台北市政府與新壽協商以新台幣44.3億餘元合意終止契約，雙方在昨天簽署協議，預計24日辦理塗銷地上權作業，由市府收回土地，再專案設定地上權給輝達（NVIDIA）。

蔣萬安今天出席CBMC台灣年會城市論壇前被媒體堵訪表示，非常感謝新光人壽昨天與市府完成解約協議，市府接下來就會進行都市計畫變更及設定地上權作業，希望農曆年前跟輝達完成簽約、明年中動工。

對於北士科發展，蔣萬安說，包含T3、T4、T12基地及周邊土地的產業戰略規劃，市府一定會用更高角度及更長遠眼光來整體考量，但接下來就是全力加速相關行政作業，以順利讓輝達落腳北士科。

此外，有關雙城論壇進度，蔣萬安說，持續跟上海方溝通、協調中，還有很多行政細節沒確定，一旦有具體結果就會跟大家報告。（編輯：李亨山）1141122