蔣萬安：北市國中小營養午餐全面免費

（中央社記者楊淑閔台北6日電）台北市長蔣萬安今天裁示，今年起將實施3項重大政策，包含國中小營養午餐全面免費，讓每名學童的父母年省新台幣上萬元支出；並將推動教育改革三箭、升級敬老卡。

台北市政府今天召開市政會議，市府指出，蔣萬安於會中表示，為面對少子化的國安危機、高齡社會的轉型壓力，以及教育現場日趨複雜的挑戰，共裁示3項重大政策。

第1項是「台北市營養午餐全面免費，守護下一代的健康起跑線」。蔣萬安說，他始終堅持再苦不能苦孩子，所以2024年底，當中央喊停班班有鮮奶，市府就決定中央不做，台北做，並升級為生生喝鮮奶3.0，涵蓋國中生，向下照顧到2歲幼兒。

他說，鮮奶只是第一步，要再向前一大步，從今年起，推動台北市的公私立國小、國中營養午餐全面免費、營養到位，並進一步推動營養教育、食農教育；以每餐平均新台幣60到70元估計，可直接減輕家長每年上萬元的支出，並由市府統一強化食材溯源與品質管控，解決過去因餐費限制導致食材選擇受限的問題。

第2項「教育革新三箭，回歸教學本位，照顧老師的尊嚴」。蔣萬安說，包含「導師全面減少一節課，而且提高導師的導師費，全面涵蓋國小、國中及高中。」、「全面充實並增加學校專責行政人力，並且調高教師兼任行政工作的獎金。」

以及「全面增加教師心理諮商時數與次數」，蔣萬安說，未來服務據點將從原本5區擴大到12個行政區，免費諮商次數也從6到10次，提升為8到12次；透過提供支持體系，讓台北的老師在正能量的狀態下陪伴孩子。

第3項「敬老卡功能大升級，打造全台最優質的高齡樂活城市」。蔣萬安說，從1月2日起已開放扣抵聯醫門診掛號費；2月，計程車扣抵點數提高到85點；7月開始，每個月點數從480點調升至600點。

蔣萬安並說，今年將正式把老人健康檢查納入點數扣點範疇，讓這張卡不只是敬老卡，而是健康生活卡，透過點數扣抵健檢及醫療費用，傳遞預防勝於治療的觀念，鼓勵長者多出門走走、定期健檢，讓健康老化的實踐走在全台最前端。（編輯：李錫璋）1150106