蔣萬安：北捷東環段助改善內湖交通

台北市長蔣萬安主持「一一五年度市長與里長有約─內湖區」座談會。（記者王誌成攝）

記者王誌成∕台北報導

台北市長蔣萬安六日主持「一一五年度市長與里長有約─內湖區」座談會，感謝里長們提出的建議，包括民權大橋改建、消防隊擴建等，市府將持續推進相關工程。

蔣萬安提到交通問題，透過捷運專案小組已改善內湖交通，包括路型及號誌調整。去年七月，堤頂大道北上引道工程縮短了四百公尺，顯著減少行車時間。

關於捷運東環段，他強調其重要性，並在任內加速動工，相關工程也在持續推進，展現市府解決交通的決心。面對少子化，北市升級好孕專車、增加臨托點、規劃婦幼醫院等，推出的幸福住宅政策也受到好評，供不應求，中央及其他縣市也跟進。

會中里長提案請市府協助麗山攤販集中市場更新並提升商業區使用區分，加速商圈更新。蔣萬安說，他到訪過幾次，他認為那邊確實應該要開發，指示相關局處及單位訂定計畫及階段性期程，進行後續更新。