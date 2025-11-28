蔣萬安：厚植國防實力是必要 錢要花在刀口

（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北28日電）總統賴清德26日開記者會，宣布提出1.25兆元的追加國防預算。台北市長蔣萬安今天說，厚植國防實力是必要的，但錢要花在刀口。

蔣萬安今天下午赴台北市議會接受市政總質詢前被堵訪，媒體詢問中央將提出新台幣1.25兆元的追加國防預算是否可能擠壓民生建設。

蔣萬安回應，厚植國防實力是必要的，但錢要花在刀口，須顧及民生經濟及地方建設，相信立法院實質審查時會嚴格把關。

國民黨台北市議員游淑慧質詢蔣萬安針對賴總統26日召開記者會的看法。游淑慧說，蔣萬安曾提過理性務實決策者不會把台灣變成熱點、把戰爭變成現實，追問是否認為台灣已經成為熱點。

蔣萬安表示，賴總統這樣說確實造成民眾感受到非常的緊張，先是到外媒投書，召開記者會，發臉書新聞稿，當天到了傍晚的時間又改變說法。

蔣萬安說，「身為總統對於這麼嚴肅重大的國安議題，他的說法都可以一日數變」，到底是很嚴肅在看待這樣的事情，還是只是拿出來做一個操作，「我想大家都可看到，也可以做一個公評」。

總統賴清德26日上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會議結束後舉行記者會。賴總統說，一如國際所關注，中國對台灣對印太區域的威脅正在加劇，不僅如此，北京當局也以2027年完成武統台灣的準備為目標。

賴總統在記者會表示，將提出1.25兆元的追加國防預算。

總統府發言人郭雅慧26日表示，總統賴清德提及中國正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備及複合式威脅；2027年是源自包括美國國會報告所稱，中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點。部分媒體稱賴總統「證實」中國將於2027年攻台是錯誤的片面解讀。（編輯：張銘坤）1141128