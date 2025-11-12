蔣萬安:台北環保贏得國際讚譽

台北市長蔣萬安親自出席感謝所有志義工。(記者王誌成攝)

記者王誌成∕台北報導

台北市環保局十二日舉辦年度環保志義工頒獎典禮，表彰在環境保護工作中，表現優異的義工團隊與個人。台北市長蔣萬安親自出席，感謝所有志義工長期以來為台北市這座城市的整潔、乾淨與環保付出的心力，強調台北市的環保成就已贏得國際的讚譽。

蔣萬安回顧了台北市從二十年前推行垃圾不落地和垃圾隨袋徵收的措施，到今年七月開始針對二百八十個公有場所的一次性餐具進行收費，展現市府堅定推動環保的決心。他指出，經過這麼多年的努力，台北市家庭垃圾減少達百分六十五，廢棄物回收率也從百分之二提升至百分之六十六，相關數據令人驚艷。

此外，蔣萬安也分享了今年他出席法國巴黎氣候會議的經驗。他在城市峰會上向國際社會展示台北市過去數年在環境保護方面的成就，贏得國際的讚譽，彰顯台北市在市民與志工共同努力下，已成為模範城市。

蔣萬安提到，除了市民朋友在日常生活中展現的環保意識外，在街道清潔、資源回收、登革熱防疫、大型活動後的環境整理以及災後復原等工作，都離不開環保志義工的辛勤付出。市府將持續支持並為志義工提供協助，共同打造更美好的城市。