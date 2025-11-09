蔣萬安、吳怡農「同場不同台」！徐國勇談綠營北市長人選：徵詢中

台北市長蔣萬安今（9）天上午受邀參加電器盃路跑活動，而民進黨有意參選2026台北市長的吳怡農一大早也來參加，兩人同場不同台，頗有隔空較勁意味；而被問到2026選戰，蔣萬安表示，現在就是全力推動各項市政，至於民進黨會提名誰參戰，民進黨秘書長徐國勇則透露，有好幾位人選正在一一徵詢中。

路跑與吳怡農隔空較勁 蔣萬安：全力以赴推市政

吳怡農的手還吊著繃帶，天還沒亮就到河濱公園和跑者們打招呼，但為了拚民進黨2026台北市長提名機會，相當積極，幽默自嘲對跑者喊話，「我們身體一定要好好的照顧，不然會跟我一樣，太早就要進場維修」。

吳怡農爭民進黨北市長人選。圖／台視新聞

同黨有意爭取議員連任的台北市議員們跟緊緊，吳怡農頗有母雞架式，只是要比人氣，蔣萬安也很旺，沿路民眾搶拍合照，幾乎寸步難行，週日上午同樣受邀參加電器盃路跑活動，只是一人鳴槍起跑、一人則在終點摸彩，雙帥雖然沒有同框，卻已經能嗅到2026選戰氛圍。

蔣萬安高人氣。圖／台視新聞

對此蔣萬安回應，選舉還有很長一段時間，現在對他來講就是全力推動各項市政，只要是為台北市民的福祉、對台北市整體未來長遠發展有利的事情，一定全力以赴。

吳怡農遭質疑缺乏政治歷練、選戰經驗 徐國勇未談北市長人選

一貫專心市政態度，畢竟對手還沒確定，吳怡農遭質疑，缺乏政治歷練和選戰勝選經驗，但首都檯面上只有他一人表態，也讓綠營內部陷入焦慮，民進黨秘書長徐國勇表示，選對會正在徵詢各方中，有好幾位都會一一的徵詢。

吳怡農展現決心，蔣萬安則不著急，畢竟選舉還有一年時間，就看誰能笑著跑到終點。

台北／黃品寧、馮浩宇、陳維淳 責任編輯／張碧珊

