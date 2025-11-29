蔣萬安:國中生明年可喝鮮奶

台北市長蔣萬安出席劍潭國小七十週年校慶。（記者王誌成攝）

記者王誌成∕台北報導

台北市長蔣萬安二十九日出席建安國小、劍潭國小七十週年校慶。蔣萬安表示，建安國小多年來在藝術、人文與閱讀教育深耕，表現亮眼，傑出校友包含職棒選手廖奕凡、籃球名將「籃球博士」鄭志龍，都是建安之光。他也勉勵學子以優秀學長姐為榜樣，相信在師長帶領下，未來一定前途無量。

對於劍潭國小在楊美惠校長領導下成功轉型雙語學校，並連續三年獲得「優質學校」肯定。蔣萬安提到，今日現場展出的老照片，不只回顧校史，也見證新時代的到來。上週，Google正式進駐士林，成立美國海外最大的ＡＩ基礎建設硬體研發中心，象徵士林已成為台灣ＡＩ科技的重要基地。這不僅是產業的里程碑，也是教育的新挑戰。

廣告 廣告

蔣萬安同時也宣布，北市明年度教育預算將較今年增加四十三億元，將用於全市各校的軟硬體建設、教材編纂、師資補充與基本環境改善，持續提升整體教育品質。

針對深受學生與家長喜愛的「鮮奶週報-生生喝鮮奶」政策，蔣萬安表示，很開心看到孩子們每週透過數位學生證到四大超商或指定超市兌換鮮奶。他承諾，預計自明年九月一日起，台北市國中生也能與小學生一樣，每週享有鮮奶兌換，讓孩子更健康、家長更放心。