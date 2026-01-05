蔣萬安：大同區將成北市交通樞紐

台北市長蔣萬安5日主持大同區與里長有約座談，他指出，市府推動「捷運六線齊發2.0」，未來透過多線轉乘與路網整合，大同區將從過去交通末端，轉變為台北市重要的交通節點，此外，大同區包括淡水河水岸空間改造、聯合醫院中興院區醫療大樓新建，及大同、雙蓮國小校舍改建等多項建設持續推動中，未來市府將持續與里長「站做伙、做伙拚」，讓大同區發展無可限量。

蔣萬安昨特別向大同區里長分享日前帶兒子去建成公園玩，也常到大龍峒吃鹹粥、大橋頭吃筒仔米糕和海陸湯、去慈聖宮吃魷魚標，他表示，大同區是北市最有人情味、最溫暖的地方，看到里長站在第一線為民服務深受感動，也更堅定市府持續傾聽基層、回應地方需求的決心。

廣告 廣告

蔣萬安指出，捷運是「今天不做，明天一定會後悔」的重大公共建設，捷運六線齊發2.0目前北環段、南環段已全面動工，東環段也在他上任2年內兌現承諾順利開工，萬大線列車已運抵台灣測試，預計2027年通車，未來大同區將從交通末端成為重要交通節點。

此外，蔣萬安也提及大同區包括淡水河岸改造、中興院區醫療大樓和大同、雙蓮國小校舍改建等建設都持續推動。

大有里長許美智提議市府擴大敬老愛心卡點數使用範圍，她說，肯定市府將每月匯入點數由480點加碼至600點，但使用範圍有限，對長輩來說看得到吃不到，盼擴及商圈年貨大街，譬如消費500元可折抵50元刺激買氣，以及開放點數購買鮮奶、採購藥品、租借YouBike2.0E電輔車。

蔣萬安回應，敬老愛心卡規畫目的就是希望長輩多往戶外走，YouBike2.0E電輔車已在評估，至於是否全面開放消費使用，必須考慮可能會與目的有牴觸。他強調，只要能鼓勵長輩走出家門促進健康，會擴大思考可用範圍，後續社會局將參考長輩確實需求及其他縣市做法，並將此案列管1個月。

此外，民權里長陳玉女說，寧夏路早期以木柴、木料為生的工匠與居民漸漸形成生活圈，希望市府重現「柴寮仔意象」，延續歷史記憶與文化脈絡。蔣萬安指示公園處主責、文化局、捷運公司協助規畫，朝兼顧歷史保存與城市發展方向推進。