蔣萬安「大象變獅子」不是2028？命理師澄清了

2026年九合一選舉日在11月28日登場。國民黨蔣萬安尋求在首都市長爭霸戰中，力拚連任。近來，有關他的連任路是否遭綠營強棒終結的話題，成為政壇關注焦點；日前占星專家李靜唯分析蔣萬安命格時，提到「大象變獅子」的能量趨勢，這番話被外界解讀成蔣萬安有機會直攻2028總統大位。對此，李靜唯再度發文說明，她點出台灣未來兩年變數極大，並認為2026「這一關」是關鍵。

民進黨近期積極布局2026縣市長選戰，但被朝野視為關鍵戰之一的台北市長候選人至今未定案；民進黨秘書長徐國勇今（18）日表示，黨內「台北市不缺人選」，可能將在農曆年前提名。據了解，目前除了「壯闊台灣聯盟」理事長吳怡農公開表達參選意願外，王世堅、吳思瑤、卓榮泰、鄭麗君、徐國勇、高嘉瑜、莊瑞雄等人也被外界點名是適當人選。而面對民進黨將推出強棒候選人，蔣萬安的連任之路是否被終結，近來也備受外界矚目。

蔣萬安拚連任恐被綠營強棒終結？大象變獅子「2028直攻總統」命理師澄清了

命理師分析，台北市長蔣萬安（中）有「大象變獅子」命格。（圖／民視新聞翻攝）





吠陀占星權威、命理師李靜唯日前發文分析台北市長蔣萬安時提到「大象變獅子」，這番話被外界解讀成蔣萬安有機會直攻2028總統大位。對此，李靜唯發文解釋「大象變獅子」的真實含義，表示這不是一句比喻，更不是12星座的名稱，而是一個在吠陀占星裡非常典型、卻極少數人真正走得到的命格，接著還提到證嚴法師，就是非常典型的「大象變獅子」代表。

什麼是「大象變獅子」命格？

李靜唯解釋「大象變獅子」（Gajakesari Yoga）是指年輕時不特別顯眼，但隨著時間累積，在中後期逐漸展現影響力，屬於典型的厚積薄發型。

前半生：大象的階段

此類型的人做事穩健、步調較慢，往往很早就背負責任，卻未必站在第一線，常是支撐整體運作的幕後角色。而蔣萬安的人格牌與靈魂牌皆為「隱者」，正是這種「先內修、先承擔」的大象型命格。

轉化的關鍵：不是暴紅，而是被承認

李靜唯分析，「大象變獅子」最重要的從來不是突然變得強勢，而是「時間到了」。她指出，這樣的格局，一旦走到正確的大運流年與星宿節奏，「大象才會真正站到光裡成為獅子」。李靜唯解釋稱，這種格局的人一旦站上位置，往往站得久，也站得穩。

李靜唯指出，「大象變獅子」並不是從天而降的幸運，而是一種被時間嚴格考驗過的命格。在她看來「或許，蔣市長目前仍在大象，處於厚積薄發的階段」，而她給蔣萬安市長的忠告是「請不要急。因為這種命格的人，不是用來曇花一現的，而是用來走到最後的」。

此外，李靜唯也在貼文後段澄清說，自己純粹是針對蔣市長個人的吠陀占星格局做分析，並表示目前她個人尚未針對2028年總統大選做預測，原因未來兩年變數極大。她認為，台灣必須先走過2026「吊人」過渡到「死神」這一關。

命理師周映君斷言：蔣萬安恐沒有總統命

值得一提的是，針對蔣萬安是否有機會直攻2028年總統大位，命理師詹惟中先前在節目中鐵口直言「機會太大了！」，原因是「國民黨像樣的沒幾個人了」。但曾精準算中柯文哲66歲後命格「走空亡」、且「無總統命」的命理師周映君似乎並不看好蔣萬安；她曾在節目中斷言，蔣萬安恐怕沒有總統命，原因是接下來差不多十幾年，走的都會是金水運「水已經這麼旺，金又再生水，外在各方面的聲音和壓榨就會很多」、「我是覺得他沒辦法當總統！」。

