蔣萬安：建議見義勇為余先生入祀忠烈祠 北捷設紀念牌最高感佩

蔣萬安主持1219事件緊急維安應變小組會議，並宣布北市因應做法。台北市政府提供



台北市長蔣萬安今（21日）主持1219事件緊急維安應變小組會議會後表示，北市將對見義勇為的57歲余先生頒發褒揚狀、協助向中央申請褒揚令，也希望余先生能入祀忠烈祠，北捷也會在捷運站選擇適合地點設立紀念牌，肯定余先生見義勇為行為，表達最高感佩。

蔣萬安說，北市全市維安提高、警戒提升，包括台北國際馬拉松維安警力倍增、裝備齊全，特勤小組進駐等，後續對於傷亡者補償機制理賠與撫卹，對余姓見義勇為者提供500萬保險、600萬撫恤金等，北市將對余頒發褒揚狀、協助向中央申請褒揚令，建議余先生入祀忠烈祠。

蔣說，北捷也會選擇在捷運站適合地點設立紀念牌，肯定余先生見義勇為行為表達最高感佩。此外，明起在北市捷運公司一樓大廳，將邀專業人士、志工提供心理專業諮詢，並針對跨年活動在市府周邊站點舉辦高強度演練，同時要求警消、衛生與教育單位因應無差別攻擊事件製作市民因處文宣，並在事件當下發細胞簡訊等。

蔣萬安說，北市大型晚會與活動，未來有必要會設置安檢門與金屬探測門，一定會提高戒備與維安規格。至於陸續有恐嚇訊息與留言，他已要求警方查辦，目前查出是境外IP，未來都會提高戒備。

