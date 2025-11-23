蔣萬安「從從容容」出席公益路跑 感謝「家中老闆」神救援

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

台北市不動產仲介公會舉辦公益路跑活動，於今（23）日凌晨在凱達格蘭大道開跑，台北市長蔣萬安也出席代表鳴槍儀式，蔣萬安表示，非常開心能跟眾多跑者一同參加這次的公益路跑，他要代表北市府感謝公會積極投入公益，包括透過路跑活動捐贈150萬元給北市社會局的「公益台北愛心平台」，這筆款項用來幫助弱勢青年以及獨居長者。

蔣萬安指出，今年正逢世界兒童日75週年，結合這次路跑主題「為保障兒童權益發聲」的概念，今年8月特別以自行車環島接力的方式，號召民眾捐血，合計募得17萬5000袋「熱血」，非常了不起。

蔣萬安強調，他也要感謝公會配合市府的「愛心房源」政策，幫助到年輕朋友及許多長者在北市找到符合需求的租房；公會也協助建構不動產交易安全網，讓所有民眾在不動產交易能夠確保安全。

蔣萬安還分享，今天活動雖早，但家中3個孩子這時間也都起來了，他也會跟著起床照顧，今天在出門時，年紀較小的2個孩子還吵成一團，幸好有家中的「老闆」也就是他太太幫忙安撫小孩，他才能夠「從從容容、游刃有餘」出席活動，最後他也祝福活動圓滿成功。

