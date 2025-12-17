蔣萬安：「忍無可忍」的是人民 沒聽過「在野獨裁」

〔記者何玉華／台北報導〕總統賴清德日前表示，國會一系列濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣；行政院長卓榮泰對立法院不斷追加預算也表示「忍無可忍」。台北市長蔣萬安今(17)日表示，常聽到民眾對民進黨政府說「忍無可忍」，古今中外沒有聽說過「在野獨裁」。

賴清德15日深夜發布錄影談話表示，國會正強行推動一系列對國家、國人帶來重大威脅的濫權立法，不僅明年度中央政府總預算案至今尚未審議、國防特別預算案被刻意擱置，在野黨還強行推動洗產地、貪污助理費除罪化、初選賄選行為合法化等爭議修法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。

廣告 廣告

卓榮泰接受本報專訪時，提到立法院不斷追加預算，「我們已經忍無可忍！」以財劃法為例，立法院是既編列預算，又審查預算，失去了民主制衡。

蔣萬安今天早上視察北士科，受訪時被問到對賴清德、卓榮泰說法的看法，他表示，「忍無可忍」4個字，他是常聽到民眾對民進黨政府說；「在野獨裁」這4個字，反而古今中外沒有聽說過。

【看原文連結】

更多自由時報報導

自由爆新聞》藍白「怕倒閣」剩2條路？翁曉玲跳腳嗆聲被罵翻

獨家專訪》藍白「反年改」停砍公教年金 卓榮泰：政院不會提覆議

自由觀點》為何不副署？你來評理！

卓榮泰喊不副署財劃法 藍白今三度封殺1.25兆國防特別預算

