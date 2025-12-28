蔣萬安「快閃」上海 林奕華領台北團 續拚雙城論壇交流

今年代表台北市長蔣萬安率北市團前往上海參訪的副市長林奕華，過往曾在陸委會及救國團服務，處理兩岸事務可說相當熟稔，這次可以說是相當稱職的「帶團者」。（丁上程攝）

2025上海台北雙城論壇輪到上海方舉辦，由於北市日前才發生1219隨機殺人事件，適逢年末大型活動多，市長蔣萬安也決定僅參加主論壇「當日往返上海與台北」，參訪團的部分則由副市長林奕華帶領。據了解，林奕華並非「兩岸生手」，除在雙城論壇溝通過程中是主責副市長外，林奕華早年就曾在陸委會港澳處服務，前總統李登輝時期提「兩國論」衝擊兩岸關係時，她也隨時任救國團主任李鍾桂協助兩岸交流，因此林對於處理兩岸事務來說絕非生手。

隨蔣萬安縮減參訪上海時間，改由林奕華帶領北市團繼續各項參訪行程，外界也關注林奕華帶隊情況以及與大陸互動狀況。除抵達首日參訪梅賽德斯奔馳文化中心以及復旦大學附屬中山醫院外，晚間也代表蔣萬安，與上海市長龔正晚宴，過程中交流順暢。據與會人士透露，龔正席間相當開心，並與台北團觥籌交錯、相談甚歡。

據了解，林奕華除曾任多屆台北市議員及立法委員，本身具備了溝通協調能力與政治敏感度外，在擔任台北市議員之前，就曾在陸委會擔任港澳處副研究員。不過當時適逢李登輝前總統提出「兩國論」，兩岸關係逐漸降溫，她則隨時任救國團主任李鍾桂積極促進兩岸交流相關事務，讓兩地人士都還能往返交流，因此在處理兩岸事務上絕非生手。

而針對城市治理經驗，林奕華先後擔任過台北市教育局長及多屆台北市議員，對於台北市政相當熟稔。且這次雙城論壇中的三個分論壇「軌道交通、健康樂齡、科技醫療」，林奕華的行政經驗和政治歷練，都不離她的老本行。

另外，雙城論壇期間，兩岸政治議題不斷，從陸委會將公務員赴陸從報備變許可制，當前兩岸問題敏感時刻，林奕華也分擔「主帥」蔣萬安的角色任務，林奕華在雙城論壇的表現，充分發揮戰略角色。

