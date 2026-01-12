蔣萬安：打破攤商高重複性 設振興小組改造士林商圈

（中央社記者楊淑閔台北12日電）台北士林夜市人潮待振興，當地里長今天訴求施作人行道、辦活動等4建議；市長蔣萬安回應要成立振興小組改造商圈，包含打破攤商重複性太高、規劃到北藝看戲逛夜市套裝行程等。

蔣萬安今天出席士林區115年「市長與里長有約」座談會，當地義信里里長許立丕提出士林夜市2.0「夜市商圈行人空間優化暨分區振興計畫」，訴求取消綠鋪人行道，直接施作人行道路並拓寬及增設護欄；把大東路跟15街做活，用動線把人引入地下美食街，讓地面、地下連動。

第三，利用當地公辦都更案完成後會多出一條街道，規劃「街頭藝人廊道」，活絡文化特色吸引人潮；第四，爭取舉辦常態性大型活動，繼去年WBC棒球轉播讓士林活了過來，爭取今年成為跨年第二現場、舉辦北捷「出口音樂節」、邀請黃仁勳到夜市體驗美食及國際友善整潔。

蔣萬安回應，市府要成立士林商圈振興小組，由北市府副秘書長俞振華統籌、產發局主責，由相關局處參與，全面改造士林商圈，初步擬訂的計畫也會與里長、商圈討論，確定後一步步推動。

蔣萬安說，首先要打破同質化現象，很多攤商重複性太高，要專案輔導特色店家進駐、對老舊店家品牌包裝；其次，嚴格要求攤商標價透明，杜絕天價水果負面事件發生；第三，市府將輔導導入多元支付。

第四，市府將對士林夜市地下美食街持續進行通風、排水、照明等優化，避免地下油煙、氣味等問題產生；另外，要規劃攤位統一外觀設計，不要再用帆布、鐵皮，並進行食安宣導，讓觀光客不只享受逛夜市，也要吃得安心。

此外，蔣萬安說，還要盤點商圈內老舊破損路面進行整理，以及規劃光之街道，利用光及照明投射，讓整個商圈明亮起來，吸引觀光客進入；同時要請文化局、觀傳局規劃結合北藝，推行看戲逛夜市套裝行程，並提供多語言數位導覽。（編輯：陳仁華）1150112