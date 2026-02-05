蔣萬安：打造動漫迷首選城市

台北國際動漫節5日開幕，台北市長蔣萬安（後排中）期許今年動漫節能吸引50萬人次入場，讓營業額挑戰3億元，近期華山、松山文創園區也有動漫相關展覽，盼將台北打造成動漫迷「聖地巡禮」的首選城市。（徐佑昇攝）

台北國際動漫節5日開幕，台北市長蔣萬安出席觀展，盼今年動漫節能吸引超過50萬人次入場，挑戰營業額3億元，蔣萬安還透露大兒子有交代，要幫忙買吉伊卡哇商品及知名動畫《葬送的芙莉蓮》福袋，他指出，北市近期包括華山、松山文創園區都有動漫展覽，希望將台北打造成動漫迷「聖地巡禮」的首選城市。

台北國際動漫節昨日開幕首日，一早有許多動漫迷為了限量商品擠爆展場，更有許多COSER打扮心愛角色參展，現場相當熱鬧。

蔣萬安昨現身與動漫迷同樂，他說，去年台北國際動漫節吸引48萬人次進場，創造超過2億元營業額，今年動漫節攤位數增至800個，預計將再創歷史新高，目標是吸引超過50萬人次盼突破3億元營收。

廣告 廣告

蔣萬安指出，北市動漫相關活動不僅在南港展覽館，包括花博公園爭豔館也將有Fancy Frontier開展，上月才全面改造完成的西門町地下街，現已進駐人氣店家Animate及多樣扭蛋機，都成為動漫迷朝聖熱點。

他說，華山、松山文創園區目前有《咒術迴戰》及《藥師少女的獨語》特展，台灣科學教育館有《葬送的芙莉蓮》及《航海王25周年》特展，市府會積極將動漫元素融入城市空間，希望將台北打造成動漫迷「聖地巡禮」的首選城市。

蔣萬安致詞時更自爆有好幾年沒特別關注動漫，但因家裡「大寶」特別推坑他，讓他最近重新接觸動漫，昨天參加活動前，大寶特別交代若在動漫節看到吉伊卡哇周邊商品務必要買，還有《葬送的芙莉蓮》第2季已開播，也希望能購買相關福袋回家，最後他更改編《葬送的芙莉蓮》角色名言，幽默回說：「如果是欣梅爾的話，他一定也會買。」

中華動漫出版同業協進會理事長蘇偉銓指出，今年參展主題展區主打的《貴族轉生～得天眷顧一出生就獲得最強力量～》，改編自台灣作家三木奈莎創作累計銷售超過200萬冊的原創作品，展現台灣原創作家在產品開發的無限可能，以及政府對本土作品在跨域改編上的高度重視。