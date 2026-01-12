蔣萬安：持續TPASS 盼兩院好好溝通總預算案
（中央社記者楊淑閔台北12日電）台北市長蔣萬安今天表示，地方政府當然會全力持續TPASS服務，但希望行政院好好與立法院溝通中央政府總預算案，尤其軍警消權益應依法編定預算案，還是要好好談、溝通。
據交通部公路局統計，TPASS定期票方案每月約69.8萬人次，TPASS 2.0常客方案每月約37.9萬人次。台北市政府交通局統計，TPASS「基北北桃都會通」去年12月販售約61.6萬張，全年平均每月販售約55萬張。
蔣萬安上午在台北士林區出席「115年度市長與里長有約」前，接受媒體聯訪表示，軍警消相關權益，行政院是否應依法編定預算案，才能在立法院順利付委，「行政院還是必須要坐下來好好跟立法院溝通」，北市府就是努力讓包括TPASS相關權益及服務持續。（編輯：李明宗）1150112
