蔣萬安：擬設吸菸區分流 打造友善公共環境

（中央社記者楊淑閔台北12日電）台北市長蔣萬安今天說，針對打造無菸城市，將盡可能參考國外作法，設置吸菸區或吸菸室，其它區域希望能夠打造全市無菸環境，做到吸菸者跟非吸菸者分流，打造友善公共環境。

蔣萬安接受媒體專訪時表示，將參考日本東京設置吸菸區，在年底前推動「台北無菸城市」。

蔣萬安今天上午出席士林區「市長與里長有約」座談會，接受媒體聯訪時被問到是否要取經東京打造無菸城市時表示，關於無菸城市，確實看到東京做得非常成功，過去東京也是劃設吸菸區，但同樣也會造成吸菸者到巷弄吸菸產生二手菸或菸蒂的問題。

蔣萬安說，會參考國外城市的做法，希望能夠改變思維，也就是原則禁止、例外開放，盡可能參考國外的做法，設置吸菸區或吸菸室，其他區域希望能夠打造全市無菸的環境，做到讓吸菸者跟非吸菸者分流，藉此打造友善的公共環境。（編輯：蕭博文）1150112