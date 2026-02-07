蔣萬安「政績牌」拚連任！綠小雞再找王世堅掃街

台北市長蔣萬安7號走訪地下街北車商圈，發紅包和民眾拜年。（圖／東森新聞）





農曆新年即將到來，台北市長蔣萬安7號走訪地下街北車商圈，發紅包和民眾拜年，力拚2026蔣萬安大打施政牌，穩健且明確節奏力拚連任。而反觀民進黨，還在找誰來選台北市長，不過這陣子，要選議員的新人或者是角逐連任者，紛紛都找來人氣立委王世堅站台輔選。

年節腳步真的是近了，看看台北市長蔣萬安，喜氣洋洋發送紅包，還即興加碼秀台語，助攻行銷春節活動。

台北市長蔣萬安vs．民眾：「跟各位好朋友報告，只要消費兩百元，兩百元，你就會是一千萬的得主，你就會是台積電股東，好不好（好）。」

蔣萬安秒成代言人，行銷城市商機話鋒一轉，談台美關稅傳出已達協議，蔣萬安也向中央喊話。

台北市長蔣萬安：「大家都期待，中央能夠有一個，清楚完整的說明，除了降低對產業的衝擊，也要確保勞工朋友以及，中小企業的權益。」

看來面對2026連任之戰，蔣市長續打施政牌，以有感政績打動選民，對比蔣萬安的從從容容，民進黨首都戰將卻持續面臨人選難產窘境。

立委王世堅：「謝謝感謝，呂瀅瀅。」

民進黨立委王世堅陪同新人呂瀅瀅掃街，沿路鞠躬握手大力推薦，還有民眾攔路搶自拍，王世堅展現母雞架勢，更自稱民進黨已有新派系。

立委王世堅：「我們有四大派系，外加一個小派系，最小的派系就是，王世堅『堅系』，在政治上走的，這二三十年，吾道不孤。」

那堅系掌門人，能否一堅扛下，綠營首都重任呢？

立委王世堅：「最首要的，第一個考量人選，當然鄭麗君最適合，那其次我們還有，徐國勇莊瑞雄高嘉瑜這些，他們都一樣，他們都是才格兼備。」

說來說去都是，別人比我好，但在小雞心中，就屬堅哥你最好。

