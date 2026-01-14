蔣萬安「教育革新三箭」加碼 綠營轟搶選票

台北市長蔣萬安上週宣布「教育革新三箭」後，昨（13）日在市政會議再裁示，為支持兼任行政教師，比教育部原方案加碼補助，校長每月加3千元、處室主任2千元、組長1千元，只是才宣布中小學童營養午餐免費，如今又再送出大紅包，讓民進黨議員質疑是為了選票。

支持兼任行政職教師 蔣萬安宣布加碼發補貼

蔣市長再送出大紅包，幫辛苦的學校兼任行政教師爭取福利，在教育部原有方案基礎上加碼，北市公立中小學兼任行政教師獎金將採行「預算規模最高」方案，校長每月擬再加發3000元，處室主任加發2000元，組長加發1000元，並追溯至去年9月，約有4313名兼任行政教師能受惠，仍需經中央核定。

北市公立中小學兼任行政教師獎金加碼。圖／台視新聞（資料畫面）

但是上週才宣布「教育革新三箭」，推出國中小營養午餐免費政策，如今又要幫老師們加碼，也引發綠營質疑。民進黨北市議員顏若芳表示，「教育局都一而再再而三延議都沒有下文，選舉年蔣萬安突然就提出來說可以加薪，真的很難不令人聯想，是為了年底的選舉。」

國民黨北市議員柳采葳則表示，「窮不能窮教育，除了營養午餐免費之外，提升教師的待遇其實就是蔣萬安市府，整個重視教育的實際作為。」

攤商簽名2年已褪色 高嘉瑜驚：不能輸給蔣萬安

民進黨台北市長人選未定，不過前民進黨立委高嘉瑜在臉書分享，日前到花市幫攤商簽名的影片，驚覺兩年多前的簽名已經褪色，還直呼「不能輸給蔣萬安」。

影片中，高嘉瑜喊道，「這樣不行啊，讓蔣萬安獨佔鼇頭！」此番話引發聯想，但蔣萬安頻頻端出政策牛肉，2026 的第一個月就加足馬力，火力全開。

台北／黃品寧、馮浩宇 責任編輯／蔡尚晉

