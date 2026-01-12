蔣萬安：朝野緊張對立非人民之福 應坐下對話

（中央社記者楊淑閔台北12日電）台北市長蔣萬安今天接受媒體聯訪表示，過去包括前總統陳水扁在內，都有與在野黨領袖見面前例，目前朝野對立如此緊張，非人民之福，應該要能好好坐下來溝通對話。

蔣萬安今天出席「115年度市長與里長有約－士林區」座談會，接受媒體聯訪談及朝野目前對立現況時，蔣萬安說：「我想，在目前朝野對立如此緊張的時候，應該要能夠好好坐下來溝通和對話。」

蔣萬安說，目前朝野僵局，對立非常嚴重，不是人民之福；所以（總統賴清德）身為總統，同時也是執政黨的黨主席，應該要能夠與在野黨領袖好好的談、溝通；過去包括陳水扁在內，他不管是啟用唐飛擔任閣揆，或是與在野黨領袖見面，其實都有前例。（編輯：陳仁華）1150112