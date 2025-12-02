蔣萬安、李四川議會持獵槍！議員呼叫警察

▲原住民議員李傅中武拿出三把道具獵槍，擺放好5隻山豬娃娃，並邀請蔣萬安以及副市長李四川體驗原住民狩獵文化。（圖／擷取自《台北市議會》YouTube）

[NOWnews今日新聞] 台北市議會今（2）日進行市政總質詢，台北市長蔣萬安率部會首長備詢。原住民議員李傅中武當場拿出三把獵槍，擺放好5隻山豬娃娃，並邀請蔣萬安以及副市長李四川體驗原住民狩獵文化，而李傅中武也藉此詢問警察局長李西河關於持獵槍的資格，並笑稱，「他們兩位（蔣萬安、李四川）不是原住民，麻煩局長把他們帶走」。

李傅中武質詢時，為讓蔣萬安以及副市長李四川體驗原住民狩獵文化，當即亮出山豬娃娃和三把放著塑膠子彈的道具獵槍，蔣、李各持一把獵槍，李傅中武則教導2人操作。

李傅中武也藉此詢問警察局長李西河：「如果在路上看到我們三個人拿三把獵槍，要怎麼處理？」，李表示依照《原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法》，要經過原民會訓練合格發證書，再去登記，到警局造冊管理，路上若遇到，會先詢問對方是否有證件。

李傅中武追問，那市長、副市長是否可以持有獵槍？李西河表示，要具有原住民身份才可以申請，李傅開玩笑回，那他們不是原住民，麻煩局長把他們帶走，惹得在一旁的蔣萬安、李四川笑了。

