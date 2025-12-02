蔣萬安、李四川議會「持槍射山豬」 議員：警察局長麻煩帶走！

市長蔣萬安、副市長李四川體驗狩獵文化，試射「打山豬」。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市山地原住民議員李傅中武每逢總質詢，都會替市長蔣萬安上一堂全民原教課，今天他在議場擺放3把道具獵槍及5隻山豬娃娃，邀請市長蔣萬安、副市長李四川體驗狩獵文化，試著「打山豬」，並打趣地說，蔣、李兩人未經許可持槍，麻煩警察局長李西河把他們帶走，笑翻現場。

李傅中武直接現場教學射擊「打山豬」，詢問原住民是否可以合法持有獵槍，以及如未經申請持槍又該如何，在場「持槍」的蔣萬安與李四川不是原住民，也無法申請許可，「局長麻煩把他們帶走」。

李西河笑回「你授意的啊！」並言歸正傳，說明依照原住民持有自製獵槍的管理辦法，須經訓練合格發給證書，登記後由市警局造冊管理，未有原民身分者，無法提出申請，也不能拿槍。

李傅中武說，希望員警如果遇到原住民持槍，可以具備先備知識，並以過往有族人帶獵槍去烏來狩獵，在半路上被警察攔下為例，加強教育訓練及相關政令宣導。

