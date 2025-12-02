蔣萬安、李四川議會「持獵槍射山豬」！議員：警察局長麻煩把他們帶走

記者陳思妤／台北報導

台北市議會今（2）日進行市政總質詢，國民黨台北市議員李傅中武不僅送上傳統原住民服飾，還搬出獵槍，當場教台北市長蔣萬安、副市長李四川「獵山豬」。他更開玩笑指蔣萬安和李四川不可以持有獵槍，喊話台北市警察局長李西河，「把他們兩個帶走」。

李傅中武今天在質詢時表示，要落實全民原教，擴大原住民教育目標與實踐。他說，自己準備了賽德克族相關體驗，包括山豬娃娃跟獵槍、農特產品、文創產品，要讓蔣萬安來體驗原住民狩獵文化。

廣告 廣告

蔣萬安、李四川議會「持獵槍射山豬」（圖／翻攝畫面）

李傅中武拿出3把獵槍，和蔣萬安、李四川一人一把，還發問說「市長、副市長你當過兵吧？」李四川則回應，「我當過兵…」。李傅中武也上前教蔣萬安如何上膛，最後由李四川開出第一槍，但第一槍並沒有打到，之後再嘗試才終於射中「山豬」，接著則換蔣萬安登場「射山豬」。

蔣萬安、李四川議會「持獵槍射山豬」（圖／翻攝畫面）

李傅中武也發問，原住民是否可以合法擁有獵槍？蔣萬安回應，依照許可辦法申請許可是可以的。李傅中武又說，如果沒經過申請的話，擁有這把獵槍會怎麼辦？蔣萬安則說，要罰錢。

蔣萬安、李四川議會「持獵槍射山豬」（圖／翻攝畫面）

李傅中武換點名問李西河，現在路上看到蔣萬安、李四川還有他拿三把獵槍，按照SOP要怎麼處理？李西河回應，依照持有獵槍管理辦法，並須經過原民會的訓練合格以後發給證書，之後登記，並來警察局造冊管理，而李傅中武是原住民身分當然可以持有。

蔣萬安、李四川議會「持獵槍射山豬」（圖／翻攝畫面）

李傅中武又說，那隔壁這兩位蔣萬安和李四川呢？李西河說，必須具有原住民身分，他們不可以申請。李傅中武隨即表示，「麻煩局長把他們兩個帶走」，讓全場笑翻。李西河也直呼，「你授意的啊」。

蔣萬安、李四川議會「持獵槍射山豬」（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

扯！議員爆太子集團員工申請失業補助 北市勞動局：有23人登記

徐國勇酸國民黨「上完廁所才買衛生紙？」 蔣萬安：比喻軍購有點奇怪

濱崎步最終場澳門恐有變數！她IG只轉「繁中報導」 粉狂喊：快來台灣吧

學者揭鄭麗文「2026大考驗」：能否黨內立威的終南捷徑

