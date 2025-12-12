蔣萬安、林奕華攜手北台首長 品嚐美濃總舖師客家桌菜





本次「共下來饗好糧」活動以「客家美食特色文化交流」為主軸，透過餐桌形式，呈現客庄飲食精神與原鄉生活樣態。

經典菜色： 邀請高雄美濃知名總舖師「阿海師」親自掌廚，以客家飲食文化為基礎，推出梅干扣肉、蔥薑雞、福菜古早海鮮羹、麻油雞飯、芋泥香酥鴨等多道料理。

風味主張： 料理呈現客家飲食「越在地越國際」的多層次風味，讓參與貴賓能從味覺上深入理解客家飲食文化的深厚底蘊。

市長蔣萬安致詞時提到，客家文化是臺北多元城市的重要組成，市府將持續推動相關政策，營造更友善、包容的都會客家文化環境。

北臺跨區交流：客庄農特產、青年創意與現代音樂交織

活動不僅限於美食，更展現了跨區合作與文化新視角：

北臺區域交流： 現場邀請來自新北、桃園及苗栗的客家特色攤位，展示客庄農特產品並提供互動體驗，促進北臺區域在客家事務上的交流與合作。

青年創意展現： 活動結合「轉屋下·藝起玩 Hakka」成果分享，由客家青年以手作、工藝與設計成果，展現文化新視角，體現客家文化在新世代中的延伸與創意能量。

藝文饗宴： 現場安排**龍潭愛樂管弦樂團、青鳥樂團以及黃宇寒（客語歌手）**帶來結合傳統元素與現代風格的精彩演出，讓民眾共享美食的同時，也能欣賞客家藝術的多元樣貌。

北市客委會表示，未來將持續從飲食文化、青年創意、語言教育與跨區合作等面向規劃多元活動，使客家文化在都市生活中更容易參與及接觸，打造更具文化魅力的「都會客家」生活圈。

