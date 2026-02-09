蔣萬安：「林宅血案」是台灣社會的痛 應尊重家屬感受、不應撕裂傷口

台北市長蔣萬安。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

電影「世紀血案」以林宅血案為主軸，卻未獲得林義雄等人授權，引發爭議。台北市長蔣萬安今（9日）表示，林宅血案是台灣社會的痛，應尊重家屬感受，不應撕裂傷口、製造二次傷害。

1980年2月28日，時任台灣省議會議員林義雄因美麗島事件遭起訴，軍事法庭開庭當天，林義雄的60歲母親游阿妹，7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均遭刺殺身亡，9歲長女林奐均受重傷、此案至今仍未偵破，警方證據銷毀，成為懸案。

廣告 廣告

蔣萬安上午出席與里長有約活動，會前接受媒體聯訪，被問到怎麼看林宅血案遭翻拍成電影未授權爭議，他說，林宅血案是台灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬感受，以嚴肅態度面對，不應該撕裂傷口、製造二次傷害。

媒體詢問，怎麼看昨天發生兩起捷運縱火案，嫌犯很快就遭到逮補，蔣萬安表示，要特別肯定包括警察局、消防局、捷運公司等單位，昨天第一時間緊急應變處理，當時即刻啟動聯防機制，也鎖定嫌犯，且在三小時內即刻逮捕嫌犯到案。

蔣萬安認為，近期的三次強化維安演練，確實提升整體的維安應變，也在這次充分展現出一些成果。

現場記者又問，針對近期有美國參議員再度質疑在野黨擋軍購，立法院長韓國瑜表示，之後他將與總統賴清德一同拜年，屆時會當面給賴一些建議，希望找出一條大家都能接受的路、讓國家往前進？蔣萬安回應，他支持必要且合理的軍購案，厚植整體的國防實力，立法院也必須要實質審查、嚴格把關。

蔣萬安說，所以，他認同韓國瑜，也一向主張立法跟行政必須進行有效的溝通。

至於傳出國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平的「鄭習會」將在3月舉行，蔣萬安指出，兩岸交流一定要秉持對等、尊嚴、善意跟互惠等原則來進行。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

游錫堃貼剪報：我曾是「林宅血案」嫌疑人、至今還心有餘悸

認了未獲林義雄授權！《世紀血案》劇組道歉：未來會主動說明