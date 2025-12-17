蔣萬安：民眾對民進黨政府忍無可忍 古今中外沒聽過「在野獨裁」

台北市長蔣萬安市議會備詢。廖瑞祥攝



行政院不副署財政收支劃分法修正案，賴清德總統指台灣已走向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣，行政院長卓榮泰稱忍無可忍。台北市長蔣萬安今（17日）表示，「忍無可忍這4個字，我常聽到民眾對民進黨政府說過，在野獨裁這4個字，反而古今中外沒有人聽過。」

《自由時報》今刊出卓榮泰專訪，卓揆表示，「去年禁伐條例時，我們退讓了，追加預算的法案一直來，屢屢破壞憲法及預算法規定，我們已經忍無可忍！」賴清德日前發布深夜錄影談話，指國會正強行推動一系列對國家、國人帶來重大威脅的濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。

蔣萬安上午視察北士科T17、T18基地受訪表示，行政院不副署這件事影響地方財政規畫，包括捷運、校舍改建、市場改建等市政推動，以及銜接北士科輕軌以及捷運十字路廊，耽誤台北市政推動，也影響國際對台灣AI產業發展。

追問賴清德「在野獨裁」、卓榮泰「忍無可忍」等說法，蔣萬安說，「忍無可忍這4個字，我常聽到民眾對民進黨政府說過，在野獨裁這4個字，反而古今中外沒有人聽過。」

至於爭取代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農宣布，「我不會拿任何一筆企業捐款」，更喊話爭取連任的蔣萬安跟進，蔣說，他力拚市政、經濟與AI產業發展，「沒有在想這些（選舉）事情」。

