蔣萬安「流年有關卡」? 他直言連任恐遇硬仗、未來衝總統機會大

命理師詹惟中近日在節目中解析蔣萬安的今年運勢，直言蔣萬安若想爭取台北市長連任，必將有一場「硬仗」要打。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 2026縣市長選舉即將展開，台北市長蔣萬安是否會爭取連任也是政壇焦點。命理師詹惟中近日在節目中從命理角度解析蔣萬安的今年運勢，直言蔣萬安若想爭取台北市長連任，必將有一場「硬仗」要打。反觀兩年後的 2028 總統大選，詹惟中則表示「機會太大了！」

詹惟中指出，1978 年出生的蔣萬安，今年流年走勢並不輕鬆，命盤中出現「羊刃入本命、陀羅入夫妻」的組合，象徵過程多波折。他形容，若蔣萬安有意爭取連任，勢必得先打一場硬仗，期間可能出現人際糾葛、內外拉扯，甚至遭遇突如其來的變數或「扯後腿」狀況。

不過，詹惟中也強調，流年雖有減分，但蔣萬安的姓名結構反而形成助力。他從姓名學分析，「萬」字帶草又帶蟲，形成馬、蛇三會格局；「安」字則有寶蓋與女字加持，為蔣萬安在運勢上扳回一城。

談到潛在對手吳怡農或王世堅對戰，詹惟中分析，吳怡農今年流年平順，未見煞星或重大沖剋，反而有「意外加分」的機會；至於王世堅，整體運勢同樣被看好，但詹惟中笑稱「齒相」選戰之路的一道阻礙，建議王世堅去「整牙」。

而主持人也問及 2028 總統選戰中，蔣萬安是否有機會問鼎總統大位？詹惟中毫不保留直言，「這個機會太大了！」他認為，當前國民黨檯面上具代表性的人選已不多，政治版圖正進入「新血接班」階段，「老了該走就走，不要在那邊造成藍營阻礙」。

( 新頭殼提醒您 : 民間信仰僅供參考，切勿盡信 。)

