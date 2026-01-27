蔣萬安「無菸城市」首站年貨大街 吸菸區設大稻埕碼頭

【記者張綵茜／台北報導】台北市長蔣萬安日前宣布推動「無菸城市」，首波示範選在春節人潮最密集的迪化年貨大街，主幹道、騎樓與巷弄全面禁菸；今（27日）台北市商業處表示，吸菸區將設置在大稻埕碼頭廣場。

蔣萬安日前宣布，將於年底前推動「無菸城市」，未來不再允許民眾隨意在路邊吸菸，而是透過規劃吸菸區或吸菸室集中管理，其餘公共空間則朝全面無菸方向邁進，並強調政策並非針對吸菸者，而是希望讓吸菸與不吸菸族群有效分流，兼顧公共健康與市容秩序。作為政策首波示範，他點名31日登場的迪化年貨大街率先試辦，活動期間為期兩週，周邊主幹道、騎樓及巷弄全面禁菸，並劃設吸菸區。

台北市商業處今召開記者會表示，迪化街商圈自1月31日至2月15日，每日8時至24時全面「擴大」禁菸範圍，涵蓋主要道路及鄰近巷弄。

台北迪化商圈發展促進會理事長鄭玟和提及，春節期間將透過廣播與指示牌加強宣導，並由自治會及巡守隊30餘人進行口頭勸導，必要時通報台北市衛生局與警察局派員取締開罰。

年貨大街主幹道、騎樓與巷弄全面禁菸。台北市商業處提供

年貨大街的吸菸區目前規劃於大稻埕碼頭廣場，台北市商業處長高振源說明，吸菸區將比照台北大巨蛋戶外吸菸區設置，採開放式設計，以綠籬區隔出約3公尺乘3公尺的空間；商業處商業輔導科長翁誌麟補充，禁菸範圍擴大主要是為了避免在人潮密集處吸菸，確保公共安全與健康。

由於年貨大街步行至大稻埕碼頭須約8分鐘，民進黨台北市議員陳賢蔚也提醒，年貨大街擴大禁菸範圍，沒有抽菸的朋友肯定是支持，但北市府配套措施必須完備，他不希望看到禁止範圍內會取締，而緊鄰的週邊卻變成抽菸者替代區域，反而造成週邊住民的困擾，不但政策美意無法落實，也讓台北市離無菸城市更難實現。

陳賢蔚呼籲，北市府應更慎重評估吸煙區的設置地點及形式，務必要有助於吸煙者共同配合，以落實無菸城市的政策目標。

鄭玟和說迪化商圈自治會與巡守隊出動人力進行禁菸宣導。張綵茜攝

年貨大街吸菸區比照台北大巨蛋戶外吸菸區設置。張綵茜攝

