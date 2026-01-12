蔣萬安「營養午餐免費政策」引共鳴？林楚茵坦承「人民最在意柴米油鹽」：過去綠營太在意治理與法規…指「總預算」會盡快執行：新興預算不能動「政院要講清楚」

台北市長蔣萬安日前拋出「公私立國中小營養午餐全面免費」政策，引起民眾一片好評，各縣市也陸續跟進。對此，民進黨立委林楚茵今（12日）於電台節目《新聞放鞭炮》指出，民進黨過去確實都用「治理」的角度在看待政策，但在民眾眼裡，「茶米油鹽」才是他們最關心的。

針對「營養午餐免費」政策，節目主持人周玉蔻提到，有次她與一位帶著2個小孩，的年輕媽媽在聊天，孩子一個就讀小學一年級、一個就讀三年級。周玉蔻說，當時媽媽對孩子喊道，「我們來去領牛奶囉」，「當時我就意識到，蔣萬安提出的『免費牛奶』政策，是非常有用的，這也是為什麼蔣萬安在上週，突然拋出營養午餐免費」。

對此，林楚茵坦承，雖然很多人都說，台北市是錢多到沒有地方花，「但這項政策確實是有花到民眾心坎裡」。林楚茵指出，民進黨過去確實都用「治理」的角度在看待政策，太過重視「財政紀律」，但在民眾眼裡，「茶米油鹽」才是他們最關心的。

林楚茵表示，這一年多以來，包含普發一萬元這件事，民進黨確實在很多地方，太認為守法、守規的重要性要放在最前面，「可是對人民來說，『日子要過』才是最重要的」。

而有關「115年度中央總預算」仍然卡關，林楚茵指出，近日收到很多民進黨得支持者來訊，說希望行政權還是有可以做的事情，「我們現在的備案，就是使用去年度的數字」。

林楚茵說，「現在可以執行的、可以做的，我們就是盡快做，有一些真的是新興的預算，如TPASS、中央生育補助10萬元等，這種真的還不能動的，行政院就是要講清楚」。

