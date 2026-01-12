蔣萬安「營養午餐免費」是撒錢還是必要？台師大教授發聲：確能減少家長壓力

台北市長蔣萬安拋出實施營養午餐免費政策後，引發不少縣市首長跟進，包括民進黨籍的高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲，但也有部分聲音質疑此政策是灑幣。對此，教育界掀起一陣討論，不少學者肯定此政策將資源挹注在學生上，能有效減輕家長負擔，不該被「政治化」討論，另也認為北市提出的「教育三箭」，有助於校園教學環境。

財團法人高等教育國際合作基金會執行長、台灣師大教育系教授林子斌11日在臉書上表示，「教育新三箭」與「營養午餐免費」新方案，引發社會廣泛且熱烈的討論，他身為一名教育研究者與現場參與者，認為應該讓教育議題回歸教育本質，從對學生學習、教師與行政工作的健康環境有所助益的觀點出發，方能有更精確與有助於改善教學現場的討論。

廣告 廣告

林子斌指出，能提出國中小「導師減授一節課」及「增加專責行政人力」，是一種勇於直接回應教學現場需求的努力，展現台北市對改善現今極度不健康之學校工作環境的初步嘗試。他提到，台北市教育局曾在2025年提出以市內財源為台北市教師進行首都加給，只可惜未獲中央主管單位同意，在法規無法鬆綁的情況下，無法實質幫首都區的教師與教師兼行政加薪，轉而以減授課鐘點、提供專責行政人力的確是目前較可行的作法。

林子斌也提到，教學現場因為校事會議淪為浮濫針對教師投訴的平台，導致職場壓力緊繃，肯定除提供心理諮商資源的初步解方，他期待「教育新三箭」革新，在未來財政自主無需受中央相關補助款影響的條件下，提出更多可行革新配套與創新作法，還給教師們一個「受尊重、安心教學」的學校工作環境。

至於國中小營養午餐免費政策，林子斌認為，外界有各種討論及觀點，「但直接視為政策買票，我倒認為無須如此泛『政治化』，這樣的說法是低估台北市學生家長們的自主性。」他說，台北市提出教育革新政策，其他縣市本就有自主性決定是否跟進，因此，回到在台北市高生活成本、低出生率的社會背景，台北市政府將資源直接挹注在學生身上，的確能減少家長壓力。

台北市立大學教育行政與評鑑研究所所長林信志也表示，就營養午餐免費的政策來說，「不能把它當作是一個撒錢」，而是攸關教育基本權的保障。他指出，「營養教育是很重要的學習的前提，因為我們要讓小朋友得到充足的營養」，即便部分孩子可能會有偏食的情況，但透過政策設計，能確保讓孩子獲得穩定、充足的營養。

林信志另也提到，蔣市長推出「教育三箭」政策，確實穩定了許多教師的士氣。他指出，目前台北市在聘用老師上面臨人力困境，與居住及生活成本有關，因此，蔣萬安提出調整導師待遇的方向，他認為是非常正面的做法。

更多風傳媒報導

